Alo Adalet hattı için bir adım daha: Adliyelere yeni büro kurulacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazırlıkları süren Alo Adalet Hattı için adliyelerde yeni bürolar kurulacağını açıkladı. Bürolar, vatandaşların yargı süreçleriyle ilgili başvurularını inceleyecek ve yaşanan gecikmeleri takip edecek.

Gürlek, düzenlemenin yargı hizmetlerini hızlandırmayı ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin adalet komisyonları bünyesinde “Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları” kurulacak. Uygulama, bağlı adliyeleri de kapsayacak.

Gürlek, büroların görevine ilişkin, “Bu bürolar, vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır” dedi.

Yeni bürolar, hazırlık çalışmaları devam eden Alo Adalet Hattı’nın yereldeki kurumsal altyapısını oluşturacak. Hatta iletilen talep ve şikâyetler bürolarda incelenecek. Başvuru sahiplerine süreç hakkında bilgi verilecek.

DOSYA SÜRELERİ DÜZENLİ İZLENECEK

Mahkemeler ile Cumhuriyet başsavcılıklarında dosyaların ortalama görülme ve bekleme süreleri takip edilecek. Hedef sürelere uyum oranları analiz edilerek raporlanacak.

Yargı hizmetlerinde yaşanan sorunların yerinde tespit edilmesi de büroların görevleri arasında olacak. Mahkeme ve savcılıkların görüşleri alınarak çözüm odaklı çalışmalar yürütülecek.

Bürolar ayrıca yargıya taşınan uyuşmazlıkları ve suça neden olan olayları inceleyecek. Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapılacak.

Gürlek, reform çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “İnsanı merkeze alan, erişilebilir, güvenilir ve etkin bir adalet sistemi için reformlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.