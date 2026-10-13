Bakan Göktaş 830 milyonluk fon vurguncusunu böyle bulmuş!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon skandalında babası Hasan Özdemir'in adının 830 milyon liralık işlemlerle anılması üzerine yaptığı yeni açıklamada, iddiaların nasıl gündeme geldiğini ve önceden hangi adımları attığını anlattı.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in fonlarda toplam 830 milyon liralık işlem gerçekleştirip gerçekleştirmediğini sormuş, konuya ilişkin bir MKK belge numarası bulunduğunu ifade etmişti. Özlale, ellerinde belge olmadan hiçbir iddiayı kamuoyuyla paylaşmadıklarını savunmuştu.

Göktaş ise işlemlerde adı geçen Hasan Özdemir'in babası olmadığını ve durumun isim benzerliğinden kaynaklandığını açıklamıştı. Bakanın iddiayı kısa süre içerisinde yazılı açıklamayla reddetmesi dikkat çekerken, Göktaş daha sonra yaptığı açıklamada sürecin perde arkasını ayrıntılarıyla paylaştı.

İDDİALARI BİR GÜN ÖNCE ÖĞRENMİŞ!

İddialardan bir gün önce haberdar olduğunu belirten Göktaş, bir milletvekilinden kendisine haber ulaştırıldığını söyledi.

Göktaş, kendisine yapılan uyarıyı şu sözlerle anlattı:

"Akşam 20.00 gibi bana milletvekilimizin bir tanesi haber gönderdi. Dedi ki, 'Ben kendisiyle görüşüyorum. Korkarım ki olayı size sıçratmaya, babanıza sıçratmaya çalışıyorlar.'"

SPK, TMSF VE BORSA İSTANBUL'U ARAMIŞ

İddiaların gündeme getirileceğini bildiğini ifade eden Göktaş, açıklamasını hazırlarken ilgili kurumlarla da iletişime geçtiğini söyledi. Bakan, SPK, TMSF ve Borsa İstanbul'dan Hasan Özdemir adıyla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgi istediğini belirtti.

Göktaş, kurumların kendisine doğrudan işlem bilgisi veremeyeceklerini ancak söz konusu işlemin babasına ait olup olmadığını teyit edebileceklerini aktardı. Bunun üzerine babasının kimlik numarasını verdiğini anlatan Bakan, "Babamın TC'sini verdim. Babamın TC'sinin öyle bir işlemde bulunmadığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Ümit Özlale'nin açıklamasının zamanlamasına da dikkat çeken Göktaş, Özlale'nin saat 15.00'te canlı yayına çıktığını ve beş dakika sonra bir dosya numarası üzerinden kendisini ve babasını hedef aldığını öne sürdü.

Göktaş, MKK dosya numarası üzerinden kendisinin de bilgi almaya çalıştığını belirterek, "Ümit Özlale'nin elinde olan bilgi, belgelerin bende olmadığı ve ben erişemememe rağmen ben ancak iddia ettiği ve verdiği dosya numarası üzerinden ancak sınırlı bir bilgiye erişebildim bu ülkenin bakanı olarak" dedi.

İşlemlerde adı geçen Hasan Özdemir'in babası olmadığını Özlale'nin bildiğini iddia eden Göktaş, yaşananları bir itibarsızlaştırma ve dezenformasyon kampanyası olarak nitelendirdi.

İddiaların yayılmasının ardından ailesinin hedef alındığını söyleyen Göktaş, kimlik bilgilerinin son iki hanesini paylaşarak yaptığı açıklamayla iddiaları reddettiğini belirtti. Bakan, söz konusu sürecin yaklaşık 40 dakikasını aldığını da belirtti.