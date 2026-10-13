Bakan çiftçilere müjdeyi resmen duyurdu: Tam 16 Ürün daha dev güvenceye alındı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimin en kritik güvencesi olan Devlet Destekli Tarım Sigortaları Havuzu’nda (TARSİM) tarihi adımların atıldığını duyurdu. İklim krizine ve doğal afetlere karşı üreticinin emeğini koruma altına almayı hedefleyen yeni düzenlemeyle, 2027 yılı itibarıyla TARSİM'in kapsamı genişletilerek devasa bir teminat şemsiyesi oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak ve çiftçilerin afet kaynaklı zararlarını sıfırlamak adına TARSİM sisteminde radikal kararlara imza attı. Bakan İbrahim Yumaklı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre bitkisel üretimden hayvancılığa, arıcılıktan seracılığa kadar hemen her alanda sigorta şartları esnetildi ve koruma ağı büyütüldü.

DON GÜVENCESİNDEKİ ÜRÜN SAYISI 25'E FIRLADI

Yeni kararlar doğrultusunda Bitkisel Ürün Sigortası ve Temel Sigorta Paketi’nde sürpriz bir genişlemeye gidildi. Daha önce yalnızca kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne olmak üzere 9 üründe geçerli olan teminat dönemi öncesi don güvencesi devasa bir artış gösterdi.

Yapılan düzenlemeyle listeye ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yenidünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçiboynuzu, muz ve kestane olmak üzere tam 16 yeni ürün dahil edildi. Böylece don hadisesine karşı kapsama alınan toplam ürün sayısı 9'dan 25'e yükselirken, Temel Sigorta Paketi’ndeki ürün sayısı da yine 25’e çıkarıldı.

TARLADAKİ SÜRPRİZ ZAYİATLAR DA KAPSAMA ALINDI

Üreticilerin sahadaki taleplerini dikkate alan Bakanlık, ürün çeşitliliğini ve teminat risklerini de artırdı. Gelir Koruma Sigortası’nda buğday, arpa ve çavdarın yanına tritikale eklendi. Ayrıca yoğun talep üzerine pelemir ürünü de TARSİM çatısı altına alınırken enginar yetiştiriciliğinde çok yıllık üretimde dolu paketi teminat başlangıç esasları yeniden düzenlendi.

Şeker pancarı tohumluğu üretiminde yaban domuzlarının erkek bitkileri yemesi nedeniyle oluşan verim kayıpları ile baraj kapaklarının açılması sonucu meydana gelen sel ve su baskını hasarları da teminat kapsamına dahil edildi.

TEKİRDAĞ'IN ARDINDAN O İKİ İLDE DE BAŞLIYOR

Üreticilerin Köy Bazlı Verim Sigortası teminatlarında yer alan ürünlerde yaşadığı verim kayıplarını doğrudan tarlada parsel bazında güvenceye alan Parsel Bazlı Verim Sigortası yaygınlaşıyor. Pilot olarak ilk kez Tekirdağ'da uygulanan bu sistemin, 2027 süreciyle birlikte Şanlıurfa ve Kayseri illerinde de başlatılacağı, hemen ardından ise tüm Türkiye geneline yayılacağı açıklandı.

HAYVANCILIK VE ARICILIKTA DEV KOLAYLIK: KOVAN BAŞINA ÖDEME 6 BİN 500 TL OLDU

Saha şartlarını iyileştirmek adına hayvancılık ve arıcılık sektörlerinde üretici lehindeki kritik kararlar hayata geçirildi. Büyükbaş hayvan sigortasında infertilite kaynaklı mecburi kesimlerde aranan "poliçe döneminde buzağılamış olma" şartı, poliçe başlangıcından 120 gün öncesine çekilerek esnetildi.

Geniş kapsamlı tarifede yetiştiricilerin talepleri halinde buzağılarını doğdukları ilk günden itibaren sigortalatabilmelerine imkan tanındı. Süreçlerin daha şeffaf takibi için Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi (GEKİS) ile TARSİM arasında tam entegrasyon sağlandı. Arıcılık sigortasında ise kar yağışından kaynaklanan heyelan zararları teminat altına alınırken, kovan başı ödenen bedel 5.500 TL'den 6.500 TL'ye yükseltildi.

SERACILARA PRİM İNDİRİMİ GELDİ: GAZİ YAKINLARINA MÜJDELİ DESTEK KARARI

Sera üreticilerini ve sosyal destek gruplarını kapsayan yeni avantajlar çerçevesinde seracılıkta örtü onarım masrafı limiti 6.500 TL'den 8.500 TL'ye çıkarıldı. Modernize edilen seralarda poliçe primi üzerinden yüzde 5 prim indirimi uygulanması kararlaştırılırken, risk incelemelerindeki ölçüm toleransı yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükseltildi.

Şehit yakınları ve gazilere sunulan indirim imkanından bundan böyle gazi yakınlarının da yararlanması sağlandı. (AA)