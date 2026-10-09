Dünyaca ünlü tescilli lezzet dalından indi: Çevre illerden talep yağıyor

Bitlis'in tescilli tarım markası haline gelen Adilcevaz cevizinde beklenen hasat mesaisi dallarda başladı. Kendine has aroması ve yüksek yağ oranıyla öne çıkan meyveler, üreticiler tarafından toplanarak çevre pazarlara sevk ediliyor.

İKİ AYRI TESCİLLİ TÜR YETİŞİYOR

İlçede tescili tamamlanan Kazankaya ve Adilcevaz13 türleriyle üretim yapan çiftçiler, sezonun ilk mahsullerini topluyor. İnce kabuğu ve yüksek tane ağırlığıyla dikkat çeken kaliteli cevizler, çevre il ve ilçelerde yoğun talep görüyor.

DOĞU ANADOLU'NUN BİR NUMARALI ÜRETİCİSİ

Bahçelerde üreticilerle bir araya gelen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, eline aldığı uzun sırıkla ceviz silkerek hasat yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ile verim durumunu değerlendiren Karakaya, kentin sahip olduğu bereketi paylaştı.

Kentin zengin tarım potansiyeline dikkat çeken Vali Karakaya, Bitlis'in köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Karakaya, "Kadim şehrimiz Bitlis binlerce yıllık tarihiyle, köklü medeniyet birikimi ve eşsiz doğa güzellikleriyle, bereketli topraklarıyla ülkemizin en kıymetli şehirlerinden biridir. Adilcevaz ilçemizin dünyaca ünlü ince kabuklu cevizi, Ahlat ilçemizin lezzetli domatesi ve yüksek rakımlı yaylalardan gelen Mutki'nin, Hizan'ın balı şehrimizin tarımsal zenginliğini ve bereketini en güzel şekilde yansıtmaktadır" dedi.

Bitlis'in ceviz üretiminde Türkiye genelinde onuncu sırada yer aldığını açıklayan Karakaya, kentin bölgesel liderliğine dikkat çekti. Sahadaki üretim gücünü aktaran Karakaya, "Bitlis'imiz, yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretimiyle Türkiye'de 10'uncu sıradadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise birinci sırada yer almaktayız. Adilcevaz ilçemiz de 2 bin 809 ton cevizle ilimizde de birinci sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

(AA)