Bakan Çiftçi'den Zeydan Karalar için 'kesin hüküm' savunması! AKP sorularına tek tip yanıt

Şubat ayında cezaevinden tahliye edilmesine rağmen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevine neden iade edilmediği Meclis gündemine taşındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tahliye kararına rağmen uzaklaştırmanın "kesin hükme kadar" sürebileceğini bildirdi. Öte yandan Bakan Çiftçi; görevden alınan başkanların partilere göre dağılımı ve kayyum atanan AKP'li belediyeler hakkındaki soruları ise yanıtsız bırakarak, sadece "41 başkanın uzaklaştırıldığını" açıklamakla yetindi.

ŞUBAT'TA TAHLİYE EDİLDİ GÖREVE DÖNDÜRÜLMEDİ

CHP'li Müzeyyen Şevkin, şubat ayında tahliye edilen ancak hâlâ göreve iade edilmeyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Şevkin, bakanlığa açık bir soru yöneltti. Şevkin, önergesinde "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye edilmesine rağmen görevine iade edilmemesinin hukuki gerekçesi nedir?" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN 'KESİN HÜKÜME KADAR UZAKLAŞTIRMA' YANITI

Soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karalar'ın göreve iade edilmeme gerekçesini Belediye Yasası'na dayandırdı. Çiftçi, yasaya göre 'görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle' haklarında soruşturma açılan belediye başkanlarının kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabildiğini belirtti. Yine aynı yasa kapsamında Karalar'ın uzaklaştırma kararının iki ayda bir bakanlık tarafından gözden geçirildiğini belirten Çiftçi, bu uzaklaştırmanın son olarak bakan onayı ile 9 Mayıs'ta iki ay daha uzatıldığını aktardı.

'AKP'Lİ BELEDİYELER' SORUSU YANITSIZ KALDI

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin Meclis'e sunduğu yanıtlarda öne çıkan bir diğer ayrıntı ise, farklı milletvekilleri tarafından verilen farklı önergelere yapılan ortak dönüş oldu. Çiftçi; üç farklı milletvekilinin belediye başkanları hakkında açılan soruşturmalarla ilgili verdiği detaylı soru önergelerine tek bir yanıtla karşılık verdi.

Milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma ve kayyum süreçlerindeki kriterlerini sorgulayarak şu soruları yöneltmişti:

"Bakanlığınız, belediye başkanları hakkında soruşturma izni verilmesi, görevden uzaklaştırma uygulanması veya idari tedbir alınması süreçlerinde hangi nesnel ölçütleri esas almaktadır? Soruşturma süreçleri sonucunda görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hakkında idari tedbir uygulanan belediye başkanlarının partilere göre dağılımı nedir? Kaç AKP'li belediyeye kayyum atanmıştır? AKP'li belediyelerin kaçı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir?"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, partilere göre dağılımı ve doğrudan AKP'li belediyeleri merkeze alan bu sorulara karşı somut veri paylaşmadı. Çiftçi, söz konusu sorulara karşı sadece belediye başkanları hakkındaki işlemlerin yasalar çerçevesinde yürütüldüğünü ve toplamda 41 belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını söylemekle yetindi.