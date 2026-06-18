Zeydan Karalar'dan butlancıların Adana kararına tepki!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, X hesabından yaptığı açıklamada CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu’nun mutlak butlanla partiye dönen Kemal Kılıçdaroğlu ekibi tarafından görevden alınmasına tepki gösterdi.

ZEYDAN KARALAR'DAN BUTLANCILARIN ADANA KARARINA TEPKİ!

Karalar, Tanburoğlu’nun seçim süreçlerinde aktif ve başarılı bir görev yürüttüğünü belirterek, “Son derece liyakatlidir” ifadelerini kullandı. Tutukluluk döneminde de Tanburoğlu’nun kendisini yalnız bırakmadığını ve Adana’da destek verdiğini hatırlatan Karalar, kararın doğru olmadığını söyledi.

Karalar, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Anıl Tanburoğlu görevini layıkıyla yerine getiren, bütün seçim süreçlerinde çok çalışmış ve başarılı da olmuş bir il başkanımızdır. Son derece de liyakatlidir. Benim tutuklu olduğum dönemde de beni yalnız bırakmamış, Adana’da bize destek olmuş ve bunu da gayet sağduyulu şekilde gerçekleştirmiştir. Geldiğimiz süreçte, kendisinin bu şekilde görevden alınması doğru olmamış, beni de ziyadesiyle üzmüştür.”

CHP içinde “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan gelişmeler sürerken İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de yer aldığı CHP'li 6 il başkanının ihracı istendi; Adana, Gaziantep, Malatya, Ankara ve İzmir il başkanlarını görevden alınarak yerlerine atama yapıldı.