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Halk TV Türkiye Bakan Çiftçi'den Adana'daki deprem sonrası ilk açıklama

Bakan Çiftçi'den Adana'daki deprem sonrası ilk açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana'da 5 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını, ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

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Bakan Çiftçi'den Adana'daki deprem sonrası ilk açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gece saat 04.02'de merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Son Dakika | Adana'da 5 büyüklüğünde depremSon Dakika | Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

"AN İTİBARIYLA HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Bakan Çiftçi'den Adana'daki deprem sonrası ilk açıklama - Resim : 2

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02’de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Bakan Çiftçi'den Adana'daki deprem sonrası ilk açıklama - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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