Bakan Çiftçi'den Adana ve Osmaniye depremleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurum ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirterek, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8, ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 14:19'da 4.8 ve saat 14:36'da 4.9 büyüklüğünde art arda iki deprem; Osmaniye ilimizin Sumbas ilçesinde saat 14:43'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerde de hissedilen depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Adana’nın Saimbeyli ve Osmaniye’nin Sumbas ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." dedi.