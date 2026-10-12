Bahçede oynarken traktörün altında kalarak can verdi

Olay, 9 Ekim tarihinde Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal İkisu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin bahçesinde park halinde duran traktörün çevresinde çocuklar oyun oynamaya başladı.

EL FRENİ İNDİRİLDİ, GERİYE DOĞRU KAYDI

İddiaya göre, araçla oynayan çocuklar traktörün vitesini boşa alarak el frenini indirdi. Güvenlik mekanizmasının devre dışı kalmasıyla birlikte traktör kontrolsüz bir şekilde geriye doğru hareket etti. O sırada arkada bulunan 8 yaşındaki Emine Temel, aracın altında kaldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tonlarca ağırlıktaki traktörün üzerinden geçtiği küçük Emine, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emine Temel'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük Emine, İkisu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

8 yaşındaki bir çocuğun canına mal olan olayın ardından yetkililer geniş çaplı adli soruşturma başlattı. Traktörün bahçede hangi koşullarda bırakıldığı ve sorumluların kim olduğu soruşturma kapsamında inceleniyor.