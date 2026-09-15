Manisa’da traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
Manisa’nın Kula ilçesinde tarlada çalışan 56 yaşındaki Hüseyin Leylek’in kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Leylek, olay yerinde hayatını kaybetti.
Manisa'non Kula ilçesinde bir traktör devrildi. Sürücü traktörün devrilmesiyle aracın altında kaldı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Balıbey Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, tarlada çalışan Hüseyin Leylek’in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı. Leylek'in hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Leylek, devrilen traktörün altında kaldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Leylek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Leylek’in cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. (DHA)