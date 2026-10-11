Azot dioksit artışı yaşanıyor: Gökyüzünü kötü koku sardı, nefes almak zorlaşabilir!

İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevresinde azot dioksit seviyelerinde ciddi ve belirgin bir artış yaşandığı bildirildi. Hava kalitesinin hızla düşmesine neden olan bu yükseliş, bölgede rahatsız edici yoğun bir kokunun hissedilmesine neden oldu. Uzmanlar, vatandaşların nefes almakta güçlük çekebileceği konusunda uyarılar yaptı.

NEFES ALMAK GÜÇLEŞEBİLİR

Yüksek konsantrasyonuyla doğrudan solunum yollarını hedef alan azot dioksit artışı nedeniyle uzmanlar, özellikle bugün İstanbul ve yakın çevresinde yaşayan vatandaşların solunum konusunda tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

GÖKYÜZÜNÜ KÖTÜ KOKU SARDI

Havadaki azot dioksit miktarının tırmanışa geçmesi, sadece hava kalitesini bozmakla kalmayıp çevreye rahatsız edici ve baskın bir koku yayılmasına da sebep oldu.

BUGÜN MÜMKÜN OLDUKÇA TEDBİRLİ OLUN!

Uzmanlar, Azot dioksit gazının yüksek konsantrasyona ulaşması, akciğer ve solunum yolları üzerinde olumsuz etkilere yol açabildiğini söyledi. Hava Forum'un aktardığına göre, havadaki kirletici oranının tavan yaptığı bu saatlerde solunum yetmezliği ve nefes darlığı riski arttığı için, özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve bölge halkının dışarıdaki hava koşullarına karşı ekstra dikkatli olması gerektiği bildirildi.