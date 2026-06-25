'Aziz İhsan Aktaş'a suikast planı' iddiası yersiz bulundu: Savcılıktan 'kovuşturmaya yer yok' kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in iş insanı Aziz İhsan Aktaş'a suikast hazırlığı içinde olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Kararda, Ersan Gülmez ile Fatih Keleş'in Aktaş'ı tehdit ettiklerinin iddia edildiği, yapılan araştırmalar sonucunda Gülmez ile Keleş'in Aktaş'ı tehdit ettiklerine dair herhangi bir tespit yapılamadığı ifade edildi.

DOSYA KAPATILDI

Medyascope'da yer alan habere göre kararın devamında, Ersan Gülmez ve Fatih Keleş'in üzerlerine atılı "Tehdit" suçunu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut delil bulunmadığı belirtildi. Fatih Keleş, iş insanı Turgut Öner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakınlığıyla bilinen Selahattin Yılmaz, Avukat Cem Duman ve "FETÖ Borsası"nda ismi geçen Cihan Ekşioğlu dahil 11 ismin 'şüpheli' olarak yer aldığı dosya kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Sabah gazetesi, Keleş'in avukatıyla cezaevinde yaptığı görüşmede, Selahattin Yılmaz'a "Aktaş'ı sustursun" talimatı ilettiğini ileri sürmüştü. Sabah, Fatih Keleş'in avukatının Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman ile bir araya gelerek verilen talimatı ilettiğini öne sürmüştü. Bunun üzerine Cem Duman'ın, Selahattin Yılmaz ile toplantı yaparak Keleş'in avukatı üzerinden gönderdiği notu bildirdiği iddia edilmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretiyle bilinen Selahattin Yılmaz'ın da aralarında olduğu 14 kişi "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz ile 10 kişi tutuklanmıştı. Devlet Bahçeli, tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıkarak, "Ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP'ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır" demişti. "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan Avukat Cem Duman, altın varaklı odası ve arkasındaki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.