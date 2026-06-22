Aziz İhsan Aktaş: İnanıyorum ki mahkemeniz etkin pişmanlık ifademin aleyhime kullanılmasına izin vermeyecektir

Silivri'de devam eden Aziz İhsan Aktaş davasında karar duruşması görülüyor. 7’si tutuklu 200 kişinin olduğu soruşturma Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda yapılıyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ VIP SANIK MI?

Bugün görülen duruşmada Aziz İhsan Aktaş mahkeme salonuna diğer tutuklaların aksine özel bir kısımdan girdi. Bu nedenle tepki gösterilen Aktaş için "VIP sanık” tanımlaması kullanıldı.

"İNANIYORUM Kİ MAHKEMENİZ..."

Aktaş bugün hakim karşısında savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı beraatini istedi. Savcının değerlendirmelerini kabul etmediğini kaydeden Aktaş, verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin aleyhinde kullanılmayacağına inancı olduğunu kaydetti: İnanıyorum ki Türk milleti adına hüküm kuran mahkemeniz, yolsuzlukların ortaya çıkarılması adına yararlanmış olduğum etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiğim ifademin aleyhime kullanılmasına izin vermeyecek, dosyada bulunmayan bir suçu varsaymayacak, ispatlanmamış iddiaları hükme dönüştürmeyecek, hukuku varsayımlara feda etmeyecektir.

BERAATİNİ VE ŞİRKETLERİNİ DE GERİ İSTEDİ

Aktaş savunmasının sonunda hem tüm suçlardan beraatini hem de soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerini geri istedi:

“Bazı siyasilerin baskı ve zorlamaları ile mağdur olduğum eylemlere ilişkin söylediklerimi birebir doğrulayan HTS analiz raporlarını da sunarak mağduriyetimi de ispatladım.

Bu dosyada artık söylenecek söz değil, verilecek karar kalmıştır. Artık söz, biz sanıklarda değil, adalettedir. Artık söz taraflarda değil, Türk yargısındadır.

İnanıyorum ki Türk milleti adına hüküm kuran mahkemeniz, yolsuzlukların ortaya çıkarılması adına yararlanmış olduğum etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiğim ifademin aleyhime kullanılmasına izin vermeyecek, dosyada bulunmayan bir suçu varsaymayacak, ispatlanmamış iddiaları hükme dönüştürmeyecek, hukuku varsayımlara feda etmeyecektir.

Tarafıma isnat edilen tüm suçlardan beraatımı, adıma kayıtlı şirketlerin tarafıma iadesini, başta kayyum uygulaması olmak üzere her türlü mal varlığımın üzerinden tedbirlerin kaldırılmasını arz ederim.” (ANKA)