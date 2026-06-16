Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü duruşma ikinci gününde devam ediyor

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" olarak bilinen davanın üçüncü duruşmasına, bugün ikinci günde mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor. İddianamenin bir numaralı ismi olup hakkında 704 yıla kadar hapis istenen Aziz İhsan Aktaş’ın Silivri'deki yeni salona özel bir bölümden tutuksuz olarak girmesine karşın; Beşiktaş, Seyhan ve Avcılar belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 7 ismin tutukluluğu sürüyor. Dünkü celsede savunma yapan ve savcılığın 12 yıl hapsini istediği Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, suçlamaya konu olan 6 Haziran 2024 tarihinde Adıyaman'da dahi olmadığını belirterek, mütalaanın tamamen soyut ve kendi içinde çelişen beyanlara dayandığını kaydetti.

Dün tüm gün süren oturumda, aralarında Esenyurt ve Ceyhan belediye başkanlarının da bulunduğu tutuksuz 91 sanık savunmalarını tamamlayarak beraat talep etti. İBB Şube Müdürü Serap Karay 17 yıllık memuriyeti boyunca geçirdiği Sayıştay ve mülkiye müfettişi denetimlerini hatırlatarak iddiaları reddederken, avukatlar sanıkların 15 aylık tutukluluk sürecinde mahkeme karşısında sadece 15 dakika konuşabildiklerini vurguladı. Devasa büyüklükteki yeni duruşma salonunda mahkeme heyetini göremeyen izleyicilerin dürbün kullanmak zorunda kalması ve avukatların "15 yıl önceki yargılamalardaki gibi ortam dinlemesi yapabilir" diyerek tepki gösterdiği tavandan sarkan aktif olmayan mikrofonlar, dünkü duruşmanın tutanaklara yansıyan diğer ayrıntıları oldu.