Aynı anda hem yaz hem kış yaşanıyor! Bu manzara görenleri şaşkına çevirdi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar, temmuz ayında da karla kaplı zirveleri ve yemyeşil etekleriyle yaz ve kış mevsimlerini bir arada sunuyor. Taşlıçay sınırlarında 3 bin metrenin üzerindeki dağlar, yazın sıcak günlerinde bile kış manzarasını koruyarak ziyaretçilerine eşsiz bir doğa şöleni yaşatıyor.

Aladağ üzerinde bulunan Koçbaşı zirvesi ve çevresindeki dağlar, temmuz ayında da karla kaplı görüntüsüyle kış mevsimini aratmıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesi sıcak hava dalgasının etkisi altındayken, Aladağlar'ın beyaz örtüyle kaplı zirveleri, eteklerinden süzülen akarsular ve yemyeşil doğası kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Göçer aileler de bölgeye gelmeye başladı. Göçerlerden Enver Çarboğa, bölgede karın fazla olması nedeniyle bu sene yaylaya gecikmeli çıktıklarını söyledi.

"BU SENE KIŞ UZUN SÜRDÜĞÜ İÇİN BİRAZ GEÇ KALDIK"

Yaylada yaşamın zor ama güzel olduğunu söyleyen Çarboğa, "Iğdır'dan yaylaya geliyoruz. Her sene bir ay daha erken geliyorduk, bu sene kış uzun sürdüğü için biraz geç kaldık. Kış çok çetin geçti. Buranın manzarası, karı, suyu, otu çok iyi. Burada 8 hane kalacağız. Eylül ayının ortalarında döneceğiz." dedi.

"BİR YANINDA KAR, DİĞER YANINDA BAHAR VAR"

Bir süre önce yaylaya gelip hayvanları otlattıklarını anlatan Abdurrezak Yerlikaya ise "Yaylada hayat zor geçiyor, 3 ay burada kalacağız. Geceleri hava soğuyor. Yaylanın manzarası ve doğası çok güzel, bir yanında kar, diğer yanında bahar var." ifadelerini kullandı. (AA)