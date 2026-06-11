Haziran ayında şaşırtan görüntü! Kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Artvin'in 2 bin 500 metre rakımlı yaylalarında haziran ayında da kar etkisini sürdürüyor. Yolları açmak için çalışan ekipler, yer yer 1 metrenin üzerindeki kar kütleleriyle mücadele ediyor.
Haziran ayında Artvin’de kar hala etkisini gösteriyor. Ekipler yer yer 1 metreyi aşan kar kütlelerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede yaylacıların göç sezonu öncesinde, ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, yaz mevsimine rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Geçitli Köyü Yaylası’nda, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan yayla yollarında biriken kar kütlelerinin temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
BAZI YERLERDE 1 METRENİN ÜZERİNE ÇIKTI
İş makineleriyle çalışmalarını sürdüren ekipler, bazı noktalarda kalınlığı 1 metrenin üzerine çıkan kar kütlelerini temizleyerek yayla yollarını ulaşıma açmaya çalışıyor.
Köylerde baharın etkisiyle çiçeklerin açtığı ve doğanın yeşile büründüğü günlerde, yüksek rakımlı yaylalarda kar örtüsünün hala etkisini sürdürmesi dikkat çekiyor. Karla kaplı dağların yemyeşil doğayla buluştuğu bölgede ortaya çıkan eşsiz manzaralar ise görsel şölen sunuyor. (DHA)