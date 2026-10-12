AYM'nin Tayfun Kahraman kararı mahkemeye gönderildi

Gezi Parkı davası tutuklularından şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kahraman, yeniden yargılanması yönündeki kararın gerekçesinin mahkemeye iletildiğini avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından duyurdu.

"YENİDEN YARGILANMAMIN ÖNÜNÜN AÇILMASINI BEKLİYORUM"

"Adil yargılanma hakkımın ihlaline ilişkin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından geçen haftadan bu yana yaşanan gelişmeleri içinde bulunduğum şartların elverdiği ölçüde avukatlarımla takip etmekteyim." diyen Tayfun Kahraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Anayasa Mahkemesi, kararın uygulanması gereğini anlatan aşağıda paylaştığım üst yazıyı İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesine göndermiştir. Yeniden yargılanmamın önünün açılmasını ve masumiyetimi mahkeme huzurunda kanıtlama hakkıma kavuşmayı bekliyorum. Bu süreçte adalet ve hak arayışıma ortak olan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."