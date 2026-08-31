Aylar sonra yeniden denizdeler: Balıkçılar sezonu açtı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde balıkçılar, 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu’nun başlamasıyla birlikte düzenlenen törenin ardından “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı. Torba Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilen törende deniz dibi temizliği yapılırken, denize 10 bin yavru levrek bırakıldı.

YENİ SEZON ÖNCESİ DENİZ TEMİZLENDİ

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen av sezonu açılış törenine Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Program, Torba’da gerçekleştirilen deniz dibi temizliğiyle başladı. Protokol üyeleri daha sonra fotoğraf sergisini gezdi ve denize 10 bin yavru levrek saldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi ve konuşmalar gerçekleştirildi.

KARADENİZ’DE BALIKÇILAR YENİ SEZONA “VİRA BİSMİLLAH” DEDİ

Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun’da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu’nun başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi. Balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarını tamamlarken, Artvin’in Hopa ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize çıkışlar ertelendi.

TRABZON’DA BİNLERCE KİŞİ DENİZDEN EKMEK KAZANIYOR

Trabzon’daki sezon açılışı Çarşıbaşı Merkez Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Trabzon Valisi Tahir Şahin, "Kıymetli balıkçılarımız, balıkçılık ülkemizde olduğu gibi şehrimiz için de çok kıymetli ekonomik değere sahip. Bugün ilimizde bin 73 balıkçı gemimiz, 5 bin 125 tayfamız denizden ekmek kazanıyor. Denizdeki üretimimiz yanında 67 su ürünleri üretim tesisimiz yaklaşık 39 bin 900 tonluk proje kapasitesiyle sektörümüzün gücüne güç katıyor." dedi.

ORDU’DA BEREKET VE KAZASIZ SEZON TEMENNİSİ

Ordu’da av yasağının sona ermesi dolayısıyla Fatsa Limanı’nda tören düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni sezonda balıkçılara bereket ve kazasız bir av dönemi diledi.

Törende konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Av yasağının sona ermesiyle birlikte yeniden denizlere açılacak tüm balıkçı reislerimize ve emekçilerimize hayırlı, bereketli ve kazasız bir sezon diliyorum. Denizimiz bereketli, ağlarımız dolu, sofralarımız balıkla şen olsun." dedi.

Duaların edildiği programa, Vali Muammer Erol, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ile balıkçılar ve aileleri katıldı.

RİZE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR AVCILIK VURGUSU

Rize’de sezon açılışı Gündoğdu Balıkçı Barınağı’nda yapıldı. Rize Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, yeni av sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, Rize'nin denizle iç içe yaşayan, geçimini çaydan sonra büyük ölçüde denizden sağlayan bir şehir olduğunu söyledi.

Alpboğa, "Ancak biliyoruz ki denizimizin bereketini sürdürmenin yolu kaynaklarımızı korumaktan, kurallara uygun sürdürülebilir avcılık yapmaktan ve denizlerimizi korumaktan geçiyor. Bu konuda hepimize büyük sorumluluk düştüğünü belirtmek istiyorum." dedi.

Törene, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı ile davetliler katıldı.

GİRESUN’DA BALIKÇILAR SEZONA HAZIR

Giresun’daki tören Kumyalı Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirildi. Vali Mustafa Koç, balıkçılara bereketli bir sezon diledi. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

HOPA’DA FIRTINA NEDENİYLE AÇILIŞ ERTELENDİ

Artvin’in Hopa ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamayacağı bildirildi.

Hopa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Serkan Aksoy, AA muhabirine, hava koşullarının denize açılmaya elverişli olmadığını belirterek, sezon açılışını hava şartlarının düzelmesinin ardından gerçekleştireceklerini söyledi.

Hopa'da balıkçıların sezona 1-2 gün gecikmeli başlayacağına işaret eden Aksoy, "Bu gece ve yarın denizlerde fırtına bekleniyor. Biz balıkçılar olarak hazırlıklarımızı tamamladık ama fırtına nedeniyle balığa çıkmayacağız. Açılışı erteledik. Sonraki günler hava koşullarına göre denize açılacağız" dedi. (AA-DHA)