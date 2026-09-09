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Halk TV Türkiye Aydın'da yangın: Alevler otoyolu aştı karşı tarafa sıçradı!

Aydın'da yangın: Alevler otoyolu aştı karşı tarafa sıçradı!

Aydın’ın Efeler ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, rüzgar ve kuru otların etkisiyle otoyolu aşarak karşı taraftaki ağaçlık alana sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alındı.

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Aydın'da yangın: Alevler otoyolu aştı karşı tarafa sıçradı!

Aydın’ın Efeler ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın ve kuru otların etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Aydın-İzmir otoyolunu aşarak karşı taraftaki ağaçlık alana sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Aydın'da yangın: Alevler otoyolu aştı karşı tarafa sıçradı! - Resim : 1

YANGIN OTOYOLUN DİĞER TARAFINA SIÇRADI

Yangın, bugün saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında, Aydın-İncirliova kara yolu kenarındaki zeytinlikte başladı. Alevler, rüzgarın etkisi ve kuru otlar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

Yangının büyümesiyle alevler Aydın-İzmir otoyolunu geçti. Yangın, otoyolun karşı tarafında bulunan Zeybek Mahallesi’ndeki ağaçlık alana da sıçradı.

Aydın'da yangın: Alevler otoyolu aştı karşı tarafa sıçradı! - Resim : 2

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Ekiplerin çalışması sonucu alevler yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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