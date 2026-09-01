Avukatı sopa ile öldüren caniden ürküten savunma: Ölecekti vakit gelmişti vesile oldum

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Ocak 2026'da Yakakent Mahallesi'ndeki patika yolda yürüyüş yapan 69 yaşındaki avukat, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın'ın ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık 30 yaşındaki M.D.E. hakkında hazırlanan iddianame, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın ifadesinde suçlamayı kabul ettiği aktarılan iddianamede şüphelinin, "Maktulü ben öldürdüm, zaten ölecekti vakit gelmişti, ben vesile oldum" dediği öğrenildi.

İddianamede, olayın yaşandığı gün sanığın ağabeyinin Çiğli Polis Merkezi Amirliğine gelerek M.D.E'nin vücudunda yaralar olduğunu söylemesi üzerine şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

"ZATEN ÖLECEKTİ VAKİT GELMİŞTİ, BEN VESİLE OLDUM"

Sanığın ifadesinde suçlamayı kabul ettiği aktarılan iddianamede şüphelinin, "Maktulü ben öldürdüm, zaten ölecekti vakit gelmişti, ben vesile oldum. Bu şahıs zaten ölmeyi hak ediyordu. Önce sopayla vurdum, daha sonra kafasına taşla vurdum, ölmesini istedim." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Sanığın kan örneğinde sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi bulunan bazı ilaç etken maddelerinin tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, otopsi raporunda Aydın'ın ölümünün genel beden travmasına bağlı beyin kanaması ve beyin dokusu harabiyeti sonucu meydana geldiği vurgulandı.

İddianamede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Maktulü tanıdığına dair delil mevcut olmayan ve sakinleştirici ilaçlar kullandığı raporla sabit olan şüphelinin, asabiyetinin de rol oynadığının değerlendirildiği vahim vakada cesedin özellikle baş ve boyun bölgesinde gözlemlenen ve ayırt edici özellikleri mezkur otopsi raporuyla kayıt altına alınan bulgulara ilaveten vakanın süresi, kasten öldürme fiilinin acıma hissi olmaksızın işlendiğine delalet etmektedir."

İddianamede, Aydın'ın rutin olarak Karşıyaka Hatıra Ormanı'nda yürüyüş yaptığı, 24 Aralık 2025'te Almanya'ya gittiği, 11 Ocak'ta İzmir'e döndüğü, dönüş yaptıktan sonra ilk kez olay günü yürüyüşe çıktığı belirtildi.

6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, tutuklu sanık M.D.E. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık, Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Çiğli ilçesinde 14 Ocak'ta avukat Ali Aydın ölü bulunmuş, olaya ilişkin M.D.E. gözaltına alınmış, emniyetteki ifadesinde Aydın'ı öldürdüğünü söylemiş, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. (AA)