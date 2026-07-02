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Avrupa’yı geze geze bitirdi: Kanada’dan aldığı yanıtla şaşkına döndü

Avrupa'yı geze geze bitiren Fransa ve Türkiye'den emekli 70 yaşındaki Ali Özveren, eşiyle birlikte kızını ve torunlarını ziyaret etmek için Kanada'ya başvurdu. Vize alamayınca ret kararına tepki gösteren Özveren, "Sanki orada kalacakmışız gibi" dedi.

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Fransa ve Türkiye'den emekli olan 70 yaşındaki Ali Özveren, yıllardır defalarca Avrupa'ya gidip gelmesine rağmen bu kez Kanada'dan aldığı vize yanıtıyla şaşkına döndü. Kızı ve torunlarını ziyaret etmek isteyen Özveren, tüm mal varlığını beyan etmesine rağmen başvurusunun reddedildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

AVRUPA'YI GEZE GEZE BİTİRDİ

Yaklaşık 20 yıl Fransa'da yaşadıktan sonra 1993 yılında Türkiye'ye dönen Ali Özveren, o tarihten bu yana kendi işini yaptığını ve hem Fransa'dan hem de Türkiye'den emekli olduğunu söyledi.

Avrupa’yı geze geze bitirdi: Kanada’dan aldığı yanıtla şaşkına döndü - Resim : 1

Türkiye'ye döndükten sonra Avrupa'ya birçok kez gidip geldiğini belirten Özveren, son olarak 2024 yılında eşiyle birlikte Schengen vizesi alarak otomobilleriyle Avrupa turu yaptıklarını ifade etti.

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KANADA'DAN ALDIĞI YANITLA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bu yıl kızını ve torunlarını ziyaret etmek amacıyla Kanada'ya gitmek için başvuruda bulunduklarını anlatan Özveren, tapuları, banka hesapları ve iki otomobili dahil tüm mal varlığını beyan etmelerine rağmen vize taleplerinin reddedildiğini söyledi.

Avrupa’yı geze geze bitirdi: Kanada’dan aldığı yanıtla şaşkına döndü - Resim : 3

Yaşadığı sürece tepki gösteren Özveren, "Bu yaşa gelmişim, 3 pasaportumda 20'nin üzerinde vize var, buradan emekliyim, aynı zamanda iş insanıyım. Vize reddinde, sanki eşimle ben orada kalacakmışız gibi bir ima var. Yeter artık bize çektirdikleri vize çilesi" dedi.

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Başvuru sürecinin de ciddi masraf oluşturduğunu belirten Özveren, yeniden başvuru yapmaları halinde parmak izi vermelerine gerek olmayacağını ancak yeniden ücret ödemek zorunda kalacaklarını söyleyerek, "Bu konsoloslukları biz mi besleyeceğiz?" ifadelerini kullandı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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