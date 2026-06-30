AB'nin en güçlü 3 ismi aniden Ankara'nın kapısını çaldı! Masada vize serbestisi ve gümrük anlaşması var

Türkiye, NATO Ankara Zirvesi öncesinde Avrupa Birliği’nden (AB) dikkat çekici bir heyeti ağırlamaya hazırlanıyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri Komiseri Magnus Brunner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB Dönem Başkanlığı’nın son gününde Ankara’da temaslarda bulunacak.

Ziyaret, son yıllarda Türkiye-AB hattında gerçekleşen en üst düzey ve en kapsamlı temaslardan biri olarak görülüyor. AB tarafı, giderek daha kırılgan hâle gelen jeopolitik ortamda Türkiye ile işbirliğini artırmak istiyor. Ankara ise son dönemde bazı alanlarda yakalanan ivmenin üyelik süreci, vize, Gümrük Birliği ve göç gibi başlıklara da yansımasını bekliyor.

OLAĞANDIŞI BİR ZİYARET

Kallas, Kos ve Brunner’ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor. Üç ismin aynı anda Ankara’ya gelmesi, diplomatik açıdan olağan bir ziyaretin ötesinde değerlendiriliyor. Heyetin görev alanları dikkate alındığında temaslar, adı konulmamış bir “Yüksek Seviyeli Siyasi Diyalog” toplantısı niteliği taşıyor.

Türkiye ile AB arasında bu formatta yapılması beklenen siyasi diyalog toplantıları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin blokajı nedeniyle uzun süredir gerçekleştirilemiyor.

Genişleme Komiseri Marta Kos’un ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile de görüşmesi öngörülüyor.

ANKARA SOMUT ADIM BEKLİYOR

Türkiye, AB ile ilişkilerdeki tıkanıklıkların aşılması gerektiğini vurguluyor. Ankara’ya göre ilişkilerde ilerleme sağlanması için Brüksel’in daha somut ve yapıcı adımlar atması gerekiyor.

AB tarafı ise özellikle güvenlik, göç, ekonomi, enerji, savunma ve bölgesel krizler konusunda Türkiye ile daha yakın çalışmanın önemine dikkat çekiyor. Son dönemdeki uluslararası gelişmeler, iki tarafın birbirine olan ihtiyacını daha görünür hâle getirdi.

ÜYELİK SÜRECİ YENİDEN MASADA

Görüşmelerde en önemli başlıklardan biri Türkiye’nin AB üyelik süreci olacak. AB, 2018’de müzakerelerin fiilen durmasına yol açan koşulların hâlâ değişmediği görüşünde. Bu nedenle Türkiye’den adım gelmeden müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesini şu aşamada mümkün görmüyor.

Türkiye ise üyelik sürecinin adil, şeffaf ve liyakate dayalı biçimde yürütülmesini istiyor. Ankara, siyasi engellerin kaldırılması gerektiğini savunuyor.

VİZE BEKLENTİSİ BİR KEZ DAHA İLETİLECEK

Türk vatandaşlarının Schengen vizesine daha kolay erişebilmesi de Ankara’nın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Türkiye, vize muafiyeti sağlanana kadar mevcut uygulamalarda kolaylaştırıcı adımların genişletilmesini istiyor.

AB’nin ise vize serbestisi için kalan altı kriter konusunda Türkiye ile ortak çalışmaya hazır olduğu mesajını yinelemesi bekleniyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİN MÜZAKERE

Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerde Gümrük Birliği başlığı öne çıkıyor. Ankara, mevcut yapının güncellenmesi için müzakerelere bir an önce başlanmasını istiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görüşmede bu beklentiyi yeniden dile getirmesi bekleniyor. AB Komisyonu da Gümrük Birliği’nin güncellenmesine sıcak bakıyor. Ancak Komisyon, üye ülkelerden henüz resmi müzakere yetkisi alabilmiş değil. Buna rağmen teknik düzeyde çalışmalar sürüyor.

GÖÇTE YENİ DÖNEM ARAYIŞI

Göç konusu da toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Son dönemde kural dışı geçişlerde yaşanan düşüş, bu alandaki denklemi değiştirdi. AB, Türkiye’deki mülteciler için desteğini sürdürmek istiyor.

Türkiye ise göç işbirliğinin yeni şartlara göre yeniden tasarlanmasını talep ediyor. Ankara, bu alanda adil sorumluluk ve yük paylaşımı vurgusu yapıyor.

Bölgesel gelişmeler ve savunma başlıkları da gündemde

BÖLGESEL GELİŞMELER DE GÜNDEMDE

Toplantıda Türkiye ve AB’yi doğrudan ilgilendiren bölgesel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Taraflar, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak alanlarda işbirliğini artırma mesajı veriyor.

Bağlantısallık projeleri, “Made in EU” başlığı altında yürüyen teknik çalışmalar ve Türkiye’nin şimdilik dışında kaldığı savunma odaklı SAFE düzenlemesi de gündemde olacak.

NATO Zirvesi sırasında da Türkiye ile AB arasında yeni üst düzey temaslar gerçekleşebilir. Zirveye Kaja Kallas’ın yanı sıra AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de katılması bekleniyor.