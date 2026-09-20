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Halk TV Türkiye Avrupa'dan Türkiye'yi kınayan bildiri! Meloni imzalamadı

Avrupa'dan Türkiye'yi kınayan bildiri! Meloni imzalamadı

Türkiye'deki "Ailem Güvende" operasyonları Avrupa ülkelerinin gündemine taşındı. Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 7 ülke ortak bildiriye imza atarken, Meloni liderliğindeki İtalya bildiriyi imzalamadı.

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Avrupa'dan Türkiye'yi kınayan bildiri! Meloni imzalamadı
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Türkiye'de yürütülen "Ailem Güvende" operasyonları nedeniyle Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Danimarka ve Hollanda, Türkiye'yi kınayan ortak bir bildiri yayımladı. Ancak Meloni liderliğindeki İtalya bildiride yer almadı.

Yedi ülkenin yayımladığı ortak bildiride, Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana LGBTI+ bireylere, ve LGBTI+ örgütlerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerden duyulan endişe dile getirildi.

7 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

Bildiride, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile ifade özgürlüğünün korunması gerektiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de 12 Eylül'den bu yana LGBTI+ bireylere — özellikle insan hakları savunucularına ve LGBTI+ örgütlerine— yönelik gerçekleştirilen eylemler son derece endişe vericidir. Türkiye'nin uymayı taahhüt ettiği uluslararası insan hakları hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca, LGBTI+ bireyler de dahil olmak üzere, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile ifade özgürlüğü haklarına tam olarak saygı gösterilmelidir. Türkiye'deki tüm LGBTI+ bireylerle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz."

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MELONI'DEN TALİMAT

Ortak açıklamaya Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, İzlanda, Danimarka ve Hollanda imza atarken, İtalya'nın bildiride bulunmaması dikkat çekti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, Türkiye'deki operasyonlara ilişkin ortak açıklamaya imza atılmaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Avrupa'dan Türkiye'yi kınayan bildiri! Meloni imzalamadı - Resim : 2

82 TUTUKLAMA

“Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar kapsamında 44’ü LGBT hak savunucusu olmak üzere toplam 116 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 25'i LGBT aktivisti veya dernek bağlantılı kişi
olmak üzere 82 kişi tutuklandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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