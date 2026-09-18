Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Türkiye'deki LGBTİ operasyonlarına Madrid'de protesto! Elçilik önünde toplandılar

Türkiye'deki LGBTİ operasyonlarına Madrid'de protesto! Elçilik önünde toplandılar

Madrid'de Türkiye Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemde, Türkiye'deki “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında LGBTİQ+ derneklerine ve aktivistlere yönelik uygulamalar protesto edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Türkiye'deki LGBTİ operasyonlarına Madrid'de protesto! Elçilik önünde toplandılar
Son Güncelleme:

İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Türkiye'de LGBTİQ+ dernekleri ve aktivistlere yönelik “Ailem Güvende” operasyonlarına tepki gösterdi.

“Ailem Güvende” operasyonlarına AB’den tepki: Gözaltına alınanları serbest bırakın“Ailem Güvende” operasyonlarına AB’den tepki: Gözaltına alınanları serbest bırakın

Eylemde, operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen gözaltılar ve aramaların yanı sıra internet siteleri ile sosyal ağlara yönelik engellemelere dikkat çekildi. Göstericiler, LGBTİQ+ kişilere yönelik baskı ve ayrımcılık politikalarının sona erdirilmesini talep etti.

"SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI"

Protestoda yapılan açıklamada, “Gözaltıları, aramaları ve dijital sansürü (ağlar/web sitelerinin engellenmesi) kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Eylemciler, “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında tutuklanan kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken, LGBTİQ+ bireylere yönelik sistematik ayrımcılığın sona erdirilmesini istedi.

Madrid'deki protesto, Türkiye'de LGBTİQ+ dernekleri ve aktivistlere yönelik başlatılan “Ailem Güvende” operasyonlarının yurt dışında da gündeme gelmesi üzerine düzenlenen eylemlerden biri oldu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
İspanya LGBTİ+ Protesto Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro