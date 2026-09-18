Türkiye'deki LGBTİ operasyonlarına Madrid'de protesto! Elçilik önünde toplandılar
Madrid'de Türkiye Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemde, Türkiye'deki “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında LGBTİQ+ derneklerine ve aktivistlere yönelik uygulamalar protesto edildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Türkiye'de LGBTİQ+ dernekleri ve aktivistlere yönelik “Ailem Güvende” operasyonlarına tepki gösterdi.
Eylemde, operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen gözaltılar ve aramaların yanı sıra internet siteleri ile sosyal ağlara yönelik engellemelere dikkat çekildi. Göstericiler, LGBTİQ+ kişilere yönelik baskı ve ayrımcılık politikalarının sona erdirilmesini talep etti.
"SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI"
Protestoda yapılan açıklamada, “Gözaltıları, aramaları ve dijital sansürü (ağlar/web sitelerinin engellenmesi) kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Eylemciler, “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında tutuklanan kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken, LGBTİQ+ bireylere yönelik sistematik ayrımcılığın sona erdirilmesini istedi.
Madrid'deki protesto, Türkiye'de LGBTİQ+ dernekleri ve aktivistlere yönelik başlatılan “Ailem Güvende” operasyonlarının yurt dışında da gündeme gelmesi üzerine düzenlenen eylemlerden biri oldu.