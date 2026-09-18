“Ailem Güvende” operasyonlarına AB’den tepki: Gözaltına alınanları serbest bırakın

Türkiye’de LGBTİ+ aktivistleri, dernekleri ve insan hakları savunucularına yönelik “Ailem Güvende” operasyonları uluslararası alanda da gündem oldu. Avrupa Birliği (AB), operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen gözaltıları, başlatılan hukuki süreçleri ve bazı sosyal medya hesapları ile internet sitelerine getirilen erişim engellerini yakından takip ettiğini açıkladı.

Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli olmak üzere 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldığı açıklanmıştı.

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

AB ise operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, LGBTİ+ bireyler ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik uygulamalara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

AB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“AB; LGBTIQ+ bireylere, aktivistlere, insan hakları savunucularına ve örgütlerine, işletmelere, barışçıl protestoculara yönelik son gözaltıları, başlatılan yasal işlemleri ve sosyal medya hesapları ile web sitelerine getirilen erişim engellerini; sivil toplum kuruluşlarının finansmanına ilişkin iddialarla birlikte endişeyle takip etmektedir.”

Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin bir bölümünün serbest bırakıldığına ilişkin haberlerin de takip edildiği belirtildi. AB, Türk makamlarına yargı süreçlerinde temel hak ve güvencelere uyulması çağrısında bulundu.

"LGBTİQ+ BİREYLERE YÖNELİK GÖZDAĞINA SON VERİLMELİ"

AB açıklamasının devamında şöyle denildi:

“Gözaltına alınanların çoğunun serbest bırakıldığına dair haberleri not ediyoruz. Türk makamları; adil yargılanma garantilerinin gözetilmesini, keyfi olarak gözaltına alınan herkesin serbest bırakılmasını, asılsız suçlamaların düşürülmesini ve sivil topluma, LGBTIQ+ bireylere, örgütlere ve insan hakları savunucularına yönelik gözdağına son verilmesini sağlamalıdır.”

"İNSAN HAKLARINA SAYGI DUYULMALI"

Brüksel, açıklamasında yalnızca gözaltı ve hukuki süreçlere değil, LGBTİ+ bireylerin temel haklarına yönelik yaklaşımın da altını çizdi.

“Damgalama ve ayrımcılık Birlik'in değerleriyle bağdaşmamaktadır. LGBTIQ+ bireylerin barışçıl toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü hakları da dahil olmak üzere tüm insan haklarına saygı duyulması, korunması ve yerine getirilmesi; aday ülke ve Avrupa Konseyi'nin köklü bir üyesi olarak Türkiye'nin savunması gereken temel değerlerdir.”

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

AB, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının güvence altında olması gerektiğini de vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İnsan hakları, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele, sağlık ve destek hizmetleri alanında çalışanlar da dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları; hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak özgürce, güvenli bir şekilde ve ayrımcılığa uğramadan faaliyet gösterebilmelidir.”

“ULUSLARARASI DONÖRLERİN HEDEF ALINMASI SİVİL ALANI TEHDİT EDER”

AB açıklamasında, LGBTİ+ kuruluşlarına yönelik soruşturmalarda gündeme gelen uluslararası fonlara ilişkin iddialara da değinildi. Brüksel, uluslararası ortakların sivil topluma destek vermesinin uzun süredir uygulanan bir yöntem olduğunu belirtti.

“Uluslararası ortakların sivil topluma verdiği destek köklü bir uygulamadır. Şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde çalışan uluslararası donörlerin hedef alınması; örgütlenme özgürlüğünü, çoğulculuğu ve sivil alanı tehdit edebilir.”

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

AB, son olarak Türkiye’nin üyelik sürecindeki yükümlülüklerine dikkat çekerek daha önce yaptığı tavsiyeleri yineledi.

Açıklamada, geçen yıl yayımlanan Türkiye Genişleme Raporu hatırlatılarak şöyle denildi:

“AB, geçen yılki Türkiye Genişleme Raporu'nda ayrımcılıkla etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve LGBTI+ bireylerin her türlü ayrımcılıktan korunması amacıyla yasal çerçevenin ve bunun uygulanmasının iyileştirilmesinin açıkça tavsiye edildiğini hatırlatır.”

AB açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

“AB, Türkiye'ye bu tavsiyeleri uygulama çağrısını yineler.”