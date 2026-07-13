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Halk TV Türkiye Av tüfeğiyle kardeş öldürdü! Yere düşürdükten sonra üst üste ateş etti

Av tüfeğiyle kardeş öldürdü! Yere düşürdükten sonra üst üste ateş etti

Kayseri'deki kardeş cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. 48 yaşındaki Ömer Ü., kardeşini av tüfeğiyle vurdu. Kayıtlarda ağabeyin, silahla vurup yere düşürdüğü kardeşinin üzerine üst üste ateş ettiği anlar saniye saniye yer aldı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi’ndeki 2 katlı evin bahçesinde meydana geldi. 36 yaşındaki Oğuzhan Ü. ile 48 yaşındaki ağabeyi Ömer Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. İki kardeş arasındaki bu tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Av tüfeğiyle kardeş öldürdü! Yere düşürdükten sonra üst üste ateş etti - Resim : 1

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Kavga sırasında ağabey Ömer Ü., kardeşi Oğuzhan Ü.’yü av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Oğuzhan Ü.’nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Oğuzhan Ü.'nün cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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CİNAYET ANI KAMERADA: YERDEYKEN DE ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri, cinayet şüphelisi ağabey Ömer Ü.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, olayın yaşandığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Dosyaya giren kayıtlarda, Ömer Ü.’nün kardeşi Oğuzhan Ü.’ye av tüfeğiyle ateş açıp onu yere düşürdüğü görüldü. Görüntülerin devamında ise Ömer Ü.'nün, yere düşen kardeşinin üzerine üst üste ateş etmeye devam ettiği tespit edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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