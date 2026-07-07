Cezaevinden çıkıp tekrar cinayet işledi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan tartışmada tüfekle vurulan Halil Korkut (44), hayatını kaybetti. Olayın ardından saklandığı mezarlıkta yakalanan Coşkun K.'nin (35), 11 yıl önce de eniştesini öldürdüğü, yakın zamanda da tahliye olduğu belirtildi.
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Elde edilen bilgilere göre, olay saat 01.00 sıralarında Menteşe'nin Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Coşkun K. ile Halil Korkut arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Coşkun K., yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş etti.
BİR SAAT SONRA TÜFEKLE BİRLİKTE YAKALANDI
Korkut, vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Olayın ardından araçla kaçan Coşkun K., yaklaşık bir saat sonra Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.
11 YIL ÖNCE DE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRMÜŞ
Olayla ilgili soruşturma sürürken, Coşkun K.'nin 11 yıl önce sobadan sızan gazdan zehirlenip, hayatını kaybeden ablasının ölümünden sorumlu tuttuğu eniştesi Aytekin Köse'yi sokak ortasında göğsüne 2 el ateş ederek öldürdüğü, yakın zamanda da cezaevinden tahliye olduğu belirtildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi