Atik ailesi yine zirvede! Bolu’da vergi rekortmenleri açıklandı

2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesinin ardından Bolu’da en fazla gelir vergisi tahakkuk eden ilk 50 mükellefin yer aldığı liste açıklandı. Listenin ilk sırasında, sosyal medyada “Atik Ailesi” adıyla doğa ve kamp videoları üreten ailenin üyesi Burcu Atik yer aldı.

BOLU'NUN GELİR VERGİSİ REKORTMENİ

Burcu Atik’e 2025 vergilendirme dönemi için 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkuk etti. Böylece Atik, Bolu’nun gelir vergisi rekortmeni oldu. Atik, bir önceki yıl da Bolu’da ilk sırada yer almıştı.

İKİNCİ SIRADA GÜLÇE ÖZTÜRK

Listenin ikinci sırasında ise lokantacılık faaliyetleri yürüten Gülçe Öztürk bulundu. Öztürk’e 10 milyon 937 bin 801 lira 48 kuruş gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Açıklanan listede bazı mükelleflerin isimleri ise kendi talepleri doğrultusunda gizli tutuldu. Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen mükellefler, listede yıldız işaretiyle gösterildi.

Burcu Atik’in üst üste ikinci kez Bolu’nun gelir vergisi rekortmeni olması dikkat çekerken, açıklanan liste kentte farklı sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin gelir vergisi sıralamasını da ortaya koydu.