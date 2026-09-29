Bu para İstanbul'dan Hakkari'ye yol olur! Sayan'ın 2,2 milyarı haritaya sığmadı

AKP'den "affını isteyen" eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin finansal hareketleri kamuoyunun gündeminde. Ailenin kaynağını açıklamadığı 163 milyon liralık bir başlangıç sermayesi ile girdiği fondan 2,2 milyar lira kazanç elde ettiği belirlendi. Banka hesaplarındaki bu büyüme, yöneltilen fiziksel hacim sorusuyla somut bir ölçeğe taşındı.

Eski bakan ve eşinin fondan aldığı 2,2 milyar liralık tutarın fiziksel büyüklüğünü anlamak amacıyla şu soru yöneltildi:

"Hepsi 200’lük banknotun 2,2 milyar lira karşılığı kaç kilometre yapar?"

Matematiksel hesaplamanın dökümü şu verileri ortaya çıkardı:

2,2 MİLYAR TL'NİN FİZİKSEL BOYUTU Banknot Adedi 2.200.000.000 ÷ 200 = 11 milyon banknot Banknot Boyutu Yaklaşık 16 cm (0,16 metre) Uç Uca Dizilim 11 milyon × 0,16 m = 1.760.000 metre Toplam Uzunluk 1.760 Kilometre

İSTANBUL'DAN DOĞU SINIRINA UZANAN 1.760 KİLOMETRE

Elde edilen 1.760 kilometrelik banknot hattı, Türkiye karayolu haritasındaki mesafelerle karşılaştırıldı. Hesaplamaya göre 2,2 milyar liralık tutar, İstanbul çıkışlı birçok ilin toplam yol mesafesini geride bırakıyor.

BU PARA İSTANBUL'DAN HAKKÂRİ'YE YOL OLUR Hepsi 200’lük banknotun 2,2 milyar lira karşılığı kaç kilometre yapar? 🧮 2.200.000.000 ÷ 200 = 11 milyon banknot 💵 Banknot uzunluğu: ~16 cm 📏 Uç uca dizilirse:

11 milyon × 0,16 m = 1.760 km 📍 SONUÇ: 1.760 KİLOMETRE 🗺️ İstanbul Çıkışlı Karayolu Mesafeleri HAKKÂRİ 1.827 KM VAN 1.641 KM BATMAN 1.449 KM MARDİN 1.431 KM KARS 1.431 KM AĞRI 1.409 KM 1.760 km'lik banknot hattı; Ağrı, Kars, Mardin, Batman ve Van illerinin tamamını aşarak neredeyse Hakkâri'ye ulaşıyor.

İstanbul’dan uzaklığı yaklaşık 1.760 kilometre olan ve bu mesafenin altında kalan şehirlerin tablosu şu şekilde gerçekleşti:

İSTANBUL'DAN ŞEHİRLERE MESAFE (1.760 KM'LİK HAT İLE KIYASLAMA) Şehir İstanbul'a Mesafe 1.760 km'ye Göre Durum Hakkâri 1.827 km Yaklaşık 67 km fazla Van 1.641 km Yaklaşık 119 km eksik Siirt 1.536 km 224 km eksik Bitlis 1.529 km 231 km eksik Batman 1.449 km 311 km eksik Muş 1.447 km 313 km eksik Mardin 1.431 km 329 km eksik Kars 1.431 km 329 km eksik Ağrı 1.409 km 351 km eksik

Yapılan ölçümleme; Kaya ailesinin fondan sağladığı kazancın fiziki olarak dizilmesi durumunda İstanbul'dan Ağrı, Kars, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt ve Van sınırlarını aşarak neredeyse Hakkâri'ye kadar uzanan kesintisiz bir hat oluşturduğunu gösterdi.