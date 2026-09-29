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Halk TV Türkiye Bu para İstanbul'dan Hakkari'ye yol olur! Sayan'ın 2,2 milyarı haritaya sığmadı

Bu para İstanbul'dan Hakkari'ye yol olur! Sayan'ın 2,2 milyarı haritaya sığmadı

Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin kaynağı açıklanmayan 163 milyonla ulaştığı 2,2 milyar TL hesaplandı. 200 liralık banknotlar uç uca dizildiğinde 1.760 km yapıyor; bu servet İstanbul'dan Hakkâri sınırına kadar uzanıyor.

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Bu para İstanbul'dan Hakkari'ye yol olur! Sayan'ın 2,2 milyarı haritaya sığmadı

AKP'den "affını isteyen" eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin finansal hareketleri kamuoyunun gündeminde. Ailenin kaynağını açıklamadığı 163 milyon liralık bir başlangıç sermayesi ile girdiği fondan 2,2 milyar lira kazanç elde ettiği belirlendi. Banka hesaplarındaki bu büyüme, yöneltilen fiziksel hacim sorusuyla somut bir ölçeğe taşındı.

Bu para İstanbul'dan Hakkari'ye yol olur! Sayan'ın 2,2 milyarı haritaya sığmadı - Resim : 1

Eski bakan ve eşinin fondan aldığı 2,2 milyar liralık tutarın fiziksel büyüklüğünü anlamak amacıyla şu soru yöneltildi:

"Hepsi 200’lük banknotun 2,2 milyar lira karşılığı kaç kilometre yapar?"

Matematiksel hesaplamanın dökümü şu verileri ortaya çıkardı:

2,2 MİLYAR TL'NİN FİZİKSEL BOYUTU
Banknot Adedi 2.200.000.000 ÷ 200 = 11 milyon banknot
Banknot Boyutu Yaklaşık 16 cm (0,16 metre)
Uç Uca Dizilim 11 milyon × 0,16 m = 1.760.000 metre
Toplam Uzunluk 1.760 Kilometre

İSTANBUL'DAN DOĞU SINIRINA UZANAN 1.760 KİLOMETRE

Elde edilen 1.760 kilometrelik banknot hattı, Türkiye karayolu haritasındaki mesafelerle karşılaştırıldı. Hesaplamaya göre 2,2 milyar liralık tutar, İstanbul çıkışlı birçok ilin toplam yol mesafesini geride bırakıyor.

BU PARA İSTANBUL'DAN HAKKÂRİ'YE YOL OLUR
Hepsi 200’lük banknotun 2,2 milyar lira karşılığı kaç kilometre yapar?
🧮 2.200.000.000 ÷ 200 = 11 milyon banknot
💵 Banknot uzunluğu: ~16 cm
📏 Uç uca dizilirse:
11 milyon × 0,16 m = 1.760 km
📍 SONUÇ: 1.760 KİLOMETRE
🗺️ İstanbul Çıkışlı Karayolu Mesafeleri
HAKKÂRİ 1.827 KM
VAN 1.641 KM
BATMAN 1.449 KM
MARDİN 1.431 KM
KARS 1.431 KM
AĞRI 1.409 KM
1.760 km'lik banknot hattı; Ağrı, Kars, Mardin, Batman ve Van illerinin tamamını aşarak neredeyse Hakkâri'ye ulaşıyor.

İstanbul’dan uzaklığı yaklaşık 1.760 kilometre olan ve bu mesafenin altında kalan şehirlerin tablosu şu şekilde gerçekleşti:

İSTANBUL'DAN ŞEHİRLERE MESAFE (1.760 KM'LİK HAT İLE KIYASLAMA)
Şehir İstanbul'a Mesafe 1.760 km'ye Göre Durum
Hakkâri 1.827 km Yaklaşık 67 km fazla
Van 1.641 km Yaklaşık 119 km eksik
Siirt 1.536 km 224 km eksik
Bitlis 1.529 km 231 km eksik
Batman 1.449 km 311 km eksik
Muş 1.447 km 313 km eksik
Mardin 1.431 km 329 km eksik
Kars 1.431 km 329 km eksik
Ağrı 1.409 km 351 km eksik

Yapılan ölçümleme; Kaya ailesinin fondan sağladığı kazancın fiziki olarak dizilmesi durumunda İstanbul'dan Ağrı, Kars, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt ve Van sınırlarını aşarak neredeyse Hakkâri'ye kadar uzanan kesintisiz bir hat oluşturduğunu gösterdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fatma Betül Sayan Kaya Fon Skandalı
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