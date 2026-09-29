Bu para İstanbul'dan Hakkari'ye yol olur! Sayan'ın 2,2 milyarı haritaya sığmadı
Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin kaynağı açıklanmayan 163 milyonla ulaştığı 2,2 milyar TL hesaplandı. 200 liralık banknotlar uç uca dizildiğinde 1.760 km yapıyor; bu servet İstanbul'dan Hakkâri sınırına kadar uzanıyor.
AKP'den "affını isteyen" eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin finansal hareketleri kamuoyunun gündeminde. Ailenin kaynağını açıklamadığı 163 milyon liralık bir başlangıç sermayesi ile girdiği fondan 2,2 milyar lira kazanç elde ettiği belirlendi. Banka hesaplarındaki bu büyüme, yöneltilen fiziksel hacim sorusuyla somut bir ölçeğe taşındı.
Eski bakan ve eşinin fondan aldığı 2,2 milyar liralık tutarın fiziksel büyüklüğünü anlamak amacıyla şu soru yöneltildi:
"Hepsi 200’lük banknotun 2,2 milyar lira karşılığı kaç kilometre yapar?"
Matematiksel hesaplamanın dökümü şu verileri ortaya çıkardı:
İSTANBUL'DAN DOĞU SINIRINA UZANAN 1.760 KİLOMETRE
Elde edilen 1.760 kilometrelik banknot hattı, Türkiye karayolu haritasındaki mesafelerle karşılaştırıldı. Hesaplamaya göre 2,2 milyar liralık tutar, İstanbul çıkışlı birçok ilin toplam yol mesafesini geride bırakıyor.
İstanbul’dan uzaklığı yaklaşık 1.760 kilometre olan ve bu mesafenin altında kalan şehirlerin tablosu şu şekilde gerçekleşti:
Yapılan ölçümleme; Kaya ailesinin fondan sağladığı kazancın fiziki olarak dizilmesi durumunda İstanbul'dan Ağrı, Kars, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt ve Van sınırlarını aşarak neredeyse Hakkâri'ye kadar uzanan kesintisiz bir hat oluşturduğunu gösterdi.