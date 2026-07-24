Ata tohumuyla üretilince bir tanesi 1,5 kilo geliyor: Kilosu 100 liradan pazarda kapış kapış gidiyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesine özgü coğrafi işaret tescilli maniye domatesinde hasat başladı. Kendine has aroması ve mayhoş tadıyla bilinen ata tohumu çeşit, kimyasalsız üretimle yetiştirilerek kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

Safranbolu'nun en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan maniye domatesi, dilimli yapısı, belirgin anter özellikleri ve kuvvetli aromasıyla diğer domates çeşitlerinden ayrılıyor. Dekar başına yaklaşık 2 ton verim alınan üründe hasat mesaisi başladı.

'HER SENE TALEP ARTIYOR'

Konarı köyünde 8 dönüm alanda maniye domatesi yetiştiren Saffet Doğruyol, tarlasında iyi ve organik tarım uyguladığını belirterek, "Organik ve iyi tarım yaptığımız için kimyasalsız üretim yapıyoruz. Her sene artan talepten kaynaklı daha büyük arazide yapmaya başladık" dedi.

Maniye domatesini halk pazarlarında ve internet üzerinden sattıklarını anlatan Doğruyol, bahçeye gelen müşterilerin taleplerini de karşıladıklarını söyledi.

BİR TANESİ 1,5 KİLOGRAMA KADAR ÇIKABİLİYOR

46 yaşındaki Doğruyol, maniye domatesinin ince kabuklu, sulu ve mayhoş tadıyla öne çıkan bir ata tohumu yerel çeşit olduğunu vurgulayarak, "Bakım ve iklim şartlarına göre değişmekle birlikte maniye domatesi ortalama 300 gram ile 1,5 kilogram arasında geliyor" diye konuştu. Ürün pazarlarda kilogramı 100 liradan alıcı buluyor.

(AA)