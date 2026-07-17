Asırlık çift uzun ömrün sırrını açıkladı: Her gün bunu tüketiyorlar!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Mehmet Balaban ve 103 yaşındaki eşi Cennet Balaban, uzun ve sağlıklı ömürlerinin sırrını az yemek, doğal beslenmek ve sofralarından yoğurdu eksik etmemek olarak açıkladı.

Dervişpaşa Mahallesi’nde ikamet eden ve 1953 yılında dünyaevine giren Balaban çiftinin 3 oğlu, 4 kızı, 25 torunu ve 26 torun çocuğu bulunuyor.

Yaşlarına rağmen ev işlerinin çoğunu kendileri yapan çift, hayatları boyunca ciddi bir sağlık problemiyle karşılaşmadıklarını, sadece 2021 yılında pandemi döneminde doktora gittiklerini belirtti.

SOFRALARINDAN EKSİK ETMİYORLAR

Yörük kültürüyle büyüdüğünü ve ömrünün büyük kısmını avcılıkla geçirdiğini anlatan Mehmet Balaban, yıllardır sofralarından tereyağı, yoğurt ve peyniri eksik etmediklerini söyledi.

Yoğurdu etten daha fazla sevdiğini belirten Balaban, ağır bir öğün yedikleri günlerde günün kalanını tek öğünle idare ettiklerini söyleyerek, “Az yemek ve doğal beslenmek bizi bugüne kadar ayakta tuttu” dedi. (AA)