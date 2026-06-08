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Yaşlı çift ortadan kayboldu: Komşuları evlerinde cansız bedenlerini buldu

Adana'da yakınlarının bir süredir ulaşamadığı 72 yaşındaki Hasan ve 70 yaşındaki Gülsüm Girtten çifti evlerinde ölü bulundu.

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Yaşlı çift ortadan kayboldu: Komşuları evlerinde cansız bedenlerini buldu
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Adana'da yakınlarının bir süre boyunca ulaşamadığı 72 yaşındaki Hasan ve 70 yaşındaki Gülsüm Girtten çifti evlerinde ölü bulundu.

Olay, Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesi'nde meydana gedi. Yakınları, Hasan ile eşi Gülsüm Girtten'den bir süredir haber alamadı, bunun üzerine çifti cep telefonuyla aradı ancak ulaşamadı.

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KOMŞULARI ÖLÜ HALDE BULDU

Ardından çiftin evine giden komşuları yaşlı çifti odada hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çiftin cansız bedenleri incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Girtten çiftinin kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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