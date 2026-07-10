Aşırı sıcaklar rotasını Türkiye’ye çevirdi! Tarih belli oldu

Avrupa'nın birçok bölgesinde etkisini artıran aşırı sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, Türkiye ise bu yaz döneminde daha ılıman hava koşulları yaşıyor. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, belirli aralıklarla görülen sağanak yağışlar hem bunaltıcı havayı hafifletiyor hem de vatandaşlara serin bir nefes aldırıyor. Fakat son tahminler aşırı sıcak hava dalgasının rotasını Türkiye'ye çevireceğine işaret ediyor. Türkiye, temmuz'un 17'sinden sonra aşırı sıcak havanın etkisi altına girecek.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin son tahminleri paylaştı.

Çalışkan, hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının 3 ila 4 derece yükselmesinin beklendiğini ifade etti. "İstanbul'da hafta sonu sıcaklık artsa bile nem yüksek değil." diyen Çalışkan, İstanbul'un pazar günü 32-33 dereceyi göreceğini söyledi.

Sıcak hava dalgası Ege Bölgesi'nde de etkisini artırıyor. Pazar günü İzmir'de termometrelerin 38 dereceyi göstermesi bekleniyor. Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığının 33 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

AŞIRI SICAKLAR İÇİN TARİH VERDİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise bunaltıcı sıcaklıklar etkili olacak. Hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak. Diyarbakır ise pazar günü 41 derece olacak.

Avrupa, haftalardır etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, Türkiye yaz mevsiminin ilk bölümünü mevsim normallerine yakın sıcaklıklarla geçirdi.

Ancak bu tablo önümüzdeki günlerde değişebilir. Çalışkan, temmuz ayının 17'sinden itibaren Türkiye genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde yükselmesinin beklendiğini belirtti. Son tahminleri paylaşan Çalışkan, "Temmuz ayının ikinci yarısı sıcaklıklarda çok daha fazla yükseliş olma ihtimali var." dedi.