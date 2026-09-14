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Halk TV Türkiye Artvin’de ATV şarampole yuvarlandı Sürücü yaşamını yitirdi

Artvin’de ATV şarampole yuvarlandı Sürücü yaşamını yitirdi

Artvin’in Şavşat ilçesinde kontrolünü kaybeden ATV’nin şarampole yuvarlanması sonucu 62 yaşındaki Sedat Özkan yaşamını yitirdi.

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Artvin’de ATV şarampole yuvarlandı Sürücü yaşamını yitirdi

Artvin'in Şavşat ilçesinde Sedat Özkan (62), kontrolünü kaybettiği ATV’nin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

22.00 sıralarında Şavşat ilçesine bağlı Ciritdüzü köyünde ATV kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şavşat'a bağlı Ciritdüzü köyü istikametinde ilerleyen Sedat Özkan’ın kullandığı ATV, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

GÖRGÜ TANIKLARI SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ

Kazanın yaşandığı bölgede düşüşü görenler oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Artvin’de ATV şarampole yuvarlandı Sürücü yaşamını yitirdi - Resim : 1

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin çalışmasıyla dik yamaçtan yola çıkarılan Özkan’ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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