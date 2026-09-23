Artvin'de arkadaşlarıyla denize giren çay işçisi hayatını kaybetti

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren İran uyruklu çay işçisi Mohammad Asgharikouraneh (33), bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren Asgharikouraneh, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

DENİZDE ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Olay, öğleden sonra Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Bölgede çay işçisi olarak çalışan İran uyruklu Mohammad Asgharikouraneh, arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Asgharikouraneh'e ilk olarak arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Çabaların yetersiz kalması üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarılan Asgharikouraneh'e olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İran uyruklu işçi, acil serviste tedavi altına alındı. Mohammad Asgharikouraneh, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)