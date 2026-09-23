Kayıp olarak aranıyordu hırsızlıktan tutuklandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde kayıp olarak aranan M.R.B.’nin, bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanan M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül’de Fatih Laleli’de durumundan şüphelendikleri M.R.B.’yi durdurdu. Yapılan kontrollerde M.R.B.’nin kayıp olarak arandığı belirlendi.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede M.R.B.’nin ayrıca Mesihpaşa Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.R.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.