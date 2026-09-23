Kepçe toprağı kazarken ortaya çıktı: Okulun altından çıkanları görünce hemen polise haber verdiler

Çorum’un Üçtutlar Mahallesi’nde bulunan 23 Nisan Ortaokulu’nun eski binasının yıkımı sırasında, toprağın altında insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.

KEPÇE OPERATÖRÜ KEMİKLERİ FARK ETTİ

Fatih Caddesi üzerindeki alanda yürütülen yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörü, kazı yaptığı sırada toprak altında bazı kemik parçaları olduğunu fark etti. Durumun işçiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

KEMİKLER İNCELEME İÇİN MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmanın ardından kafatası ve kemik parçaları muhafaza altına alındı. Kemiklerin kime ve hangi döneme ait olduğunun yapılacak incelemeyle belirlenmesi bekleniyor.

Mahalle sakinleri ise okul binasının bulunduğu alanın geçmişte mezarlık olarak kullanıldığını ifade etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (ANKA)