Arnavutköy'de akaryakıt kavgası: Servis şoförü meslektaşını öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de servis şoförleri arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, işçi servisi kullanan Mehmet Taştan ile başka bir servis minibüsünün şoförü Özcan K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışmanın nedeni, iki sürücü arasındaki akaryakıt anlaşmazlığıydı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Özcan K. silahına başvurdu. Taştan'ın bulunduğu araca yönelen şüpheli, silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Mehmet Taştan ağır yaralanırken, Özcan K. olayın hemen ardından aracıyla bölgeden uzaklaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerinin duyulmasıyla cadde adeta savaş alanına dönerken, çevrede bulunan kişiler panikle kaçıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Taştan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hadımköy Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı Taştan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KAMERA KAYITLARI SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, iki servis şoförü arasındaki tartışmanın ardından Özcan K.'nin silahını çıkararak Taştan'a ateş ettiği görüldü. Saldırı sırasında çevredeki kişilerin silah sesleri üzerine panikle olay yerinden uzaklaştığı da kamera kayıtlarına yansıdı.

KAÇIŞI UZUN SÜRMEDİ

Cinayet sonrası kaçan Özcan K.'nin yakalanması için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin kullandığı araç, Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde polis ekiplerince durduruldu. Gözaltına alınan Özcan K.'nin, cinayette kullandığı silahı yol kenarına attığını söylediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, cinayetin kesin nedeni ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın ayrıntılarının soruşturma kapsamında netleştirileceği belirtildi. (DHA)