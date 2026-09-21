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Halk TV Türkiye Armine'nin patronu da Süleymancılar operasyonunda gözaltında!

Armine'nin patronu da Süleymancılar operasyonunda gözaltında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılara yönelik 4. dalga operasyonda, daha önce kayyum atanan Armine Giyim'in patronu Mehmet Dursun da gözaltına alındı.

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Armine'nin patronu da Süleymancılar operasyonunda gözaltında!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi. Mehmet Dursun da hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı.

Armine'nin patronu da Süleymancılar operasyonunda gözaltında! - Resim : 1

Son dakika | Süleymancılara bir operasyon daha! 30 gözaltı 23 şirkete kayyumSon dakika | Süleymancılara bir operasyon daha! 30 gözaltı 23 şirkete kayyum

ARMİNE GİYİM'İN PATRONU GÖZALTINDA

Mehmet Dursun'un 1990'lı yıllardan bu yana cemaat içerisinde çeşitli görevler üstlendiği, yurt yöneticiliği ve dernek başkanlığı yaptığı belirtildi.

Dursun'un aynı zamanda Armine Tekstil'in sahibi olduğu ve şirkete soruşturmanın ilk dalgasında kayyum atandığı öğrenildi. İlk operasyonda Ayakkabı Dünyası, ŞMS Gıda ve Armine Giyim gibi şirketler de soruşturma kapsamında mercek altına alınmıştı.

Armine'nin patronu da Süleymancılar operasyonunda gözaltında! - Resim : 3

Son Dakika | Süleymancılar'ın 33 şirketine operasyon: Ayakkabı Dünyası'ndan Armine Giyim'e kadar...Son Dakika | Süleymancılar'ın 33 şirketine operasyon: Ayakkabı Dünyası'ndan Armine Giyim'e kadar...

CEMAATİN MERKEZİNDEKİ İSİMLERDEN BİRİ OLDU

Dursun'un, Arif Ahmet Denizolgun'un cemaatin liderliğini üstlenmesinin ardından cemaat içerisindeki konumunun güçlendiği ve merkezdeki önemli isimlerden biri haline geldiği ifade ediliyor.

Aydınlık'tan Kaan Arslan'ın haberine göre, 2020'li yıllara kadar cemaatin merkezdeki mali yapılanmasında öne çıkan isimlerden biri olduğu ifade edilen Dursun'un gözaltına alınması, soruşturmanın 4. dalgasında dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Armine'nin patronu da Süleymancılar operasyonunda gözaltında! - Resim : 5

SORUŞTURMADA BİLANÇO BÜYÜYOR

13 Ağustos'ta başlayan operasyonlardan bu yana yürütülen soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 74 şirkete kayyum atandığı, 80 şüphelinin tutuklandığı ve 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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