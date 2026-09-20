Son dakika | Süleymancılara bir operasyon daha! 30 gözaltı 23 şirkete kayyum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Süleymancılara yönelik yürütülen soruşturmanın 4. dalga operasyonu başlatıldı. Sabah saat 06.00’da düzenlenen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.

SEÇİM SÜREÇLERİNE MÜDAHALE İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller de incelemeye alındı.

Bazı kişilerin Türkiye’de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulguların dosyaya yansıdığı öne sürüldü. Bu konudaki incelemenin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

KAYIT DIŞI PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre, örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği öne sürüldü.

Bu kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Dosyadaki tespitlerde ayrıca kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle teminine aracılık edildiği değerlendirildi.

YARDIM SEVKİYATLARININ İÇİNE NAKİT PARA İDDİASI

Bazı yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlenerek lojistik şirketleri ve güvenilir kabul edilen kuryeler aracılığıyla kayıt dışı para transferleri gerçekleştirildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı öne sürüldü.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Recep Tutuş, Selim Aktaş, Ali Aydoğan, Mustafa Kösemul, Necati Şahin, Şaban Kaya, Ziyaeddin Balcı, Mustafa Avcı, Mehmet Dursun, Mehmet Bilgehan Gülşen, Cengiz Bıyık, Emre Öztürk, Hilmi Enes Öncel, Mustafa Murad Türkbeyler, Ramazan Lafcı, Ramazan Yumaklı, Mustafa Öğdür, Mustafa Uysal, Yüksel Uçar, Sinan Bulat, Nurettin Kaya, Recep Duman, Enes Duman, İlyas Çiçek, Mehmet Bulat, Ali Bulat ve Latifhan Bulat.

50 ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklanmış, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 dernek ve 55 şirkete el konulmuş, bu şirketlerden 50'sine kayyum atanmıştı.