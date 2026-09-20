Son dakika | Süleymancılara son operasyonda kayyum atanan 23 şirket belli oldu
Son dakika haberi... Süleymancılara 4. dalga operasyon yapıldı. 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete de kayyum atandı. Kayyum atanan 23 şirket de belli oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Sabah saat 06.00’da başlatılan operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi.
Soruşturmanın; suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
KAYYUM ATANAN 23 ŞİRKET BELLİ OLDU
Hanifi Bayar'ın aktardıklarına göre; Kayyum kararı verilen 23 şirketin isimleri şöyle:
Adresim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Anser Özel Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
Arkut Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bkare Yapı Denetim Ltd. Şti.
Edupath Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
Emirler Matbaacılık ve Reklamcılık Ticaret Ltd. Şti.
Endurans Yapı Mühendislik ve Müşavirlik Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Ensmart Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.
Entat Kuruyemiş Gıda ve İnşaat Ltd. Şti.
Fidan Toprak Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ
Güneş Proje Mimarlık İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
Haytek Klima ve Isıtma Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
İrfaniye Özel Eğitim Kurumları Ticaret AŞ
Medisan Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Melt Dış Ticaret AŞ,
MK Rüzgar ve Güneş Enerjisi Üretim AŞ
Natura Mimarlık Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Öz-Ka Tekstil İplik Sanayi ve Ticaret AŞ
Santis Global İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Şanlı Yatırım Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ
Şişli Liderler Akademi Eğitim Gıda ve Tekstil Hizmetleri Ltd. Şti.
Topkapı Patent Turizm İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ve Vefa Kültür Akademi ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.