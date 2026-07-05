Arızayı kontrol ederken kabusu yaşadılar: 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, emniyet şeridinde bekleyen arızalı otomobile tırın çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada 7 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

ARIZAYI KONTROL ETMEK İÇİN İNMİŞLERDİ

Edinilen bilgilere göre, İ.M. idaresindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil arızalandı. Sürücü İ.M., aracını emniyet şeridine çekerek durdurdu. Sürücü İ.M. ve eşi G.M., arızayı kontrol etmek amacıyla araçtan indikleri sırada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı tır otomobile arkadan çarptı.

TIR SULAMA KANALINA DEVRİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan tır, yol kenarında bulunan ağaçlara çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi. Kazanın ardından olay yerine hızlıca jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilin içerisinde bulunan 7 yaşındaki E.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü İ.M., eşi G.M. ve araçta bulunan diğer 1 çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (AA)