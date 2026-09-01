Kapıkule sınırında yakalanan Arif Kocabıyık 'Anamur'a gidecektim' dedi: Adliyeye sevk edildi

Edirne'de dün saat 15.11 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı'na Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen Muhterem Altıntaş yönetimindeki çekici ile dorse plakalı TIR; gümrük muhafaza ekipleri tarafından aranmaya alındı. Aramada dorsenin altında gizlenen 2 kişi tespit edildi. Ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi. Arif Kocabıyık ile TIR şoförü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne'de adliyeye sevk edildi. Arif Kocabıyık, adliyeye sevki sırasında “Nereye kaçacaktınız?” sorusuna “Anamur” diye cevap verdi.

“NEREYE KAÇACAKTINIZ?” SORUSUNA “ANAMUR” YANITI

Yapılan sorgulamada, kamuoyunda sanal medya ünlüsü olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunduğu tespit edildi. Kararın, Türk Ceza Kanunu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen 299/1'inci maddesi kapsamında yürütülen dava nedeniyle verildiği belirtildi. Kocabıyık'ın, hakkındaki yasağa rağmen Bulgaristan'a geçmek amacıyla TIR dorsesinin altına gizlendiği belirlendi.

Arif Kocabıyık ile TIR şoförü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne'de adliyeye sevk edildi. Arif Kocabıyık, adliyeye sevki sırasında “Nereye kaçacaktınız?” sorusuna “Anamur” diye cevap verdi. (DHA)

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık, sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV’nin sahibi ve içerik üreticisidir. 1983’te Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğan Kocabıyık, 2018’de İlave TV’yi kurdu ve özellikle seçim dönemlerindeki röportajlarıyla tanındı.