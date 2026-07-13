Araç sahipleri dikkat! İstanbul'da plaka sistemi için kritik gelişme

İstanbul’da artan araç sayısı plaka sisteminde yeni düzenlemeleri gündeme getirdi. Kentte yaşanan yoğun araç tescili nedeniyle mevcut plaka serilerinin tükenme noktasına yaklaşması üzerine, harf kombinasyonlarının değiştirilmesi veya rakam hanesinin artırılması gibi alternatifler değerlendiriliyor.

2018 yılında Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan ve harf ile rakam gruplarının üç haneye çıkarıldığı plaka sistemi, İstanbul’da kapasite sınırına ulaştı. Yeni araç satışlarının artması ve farklı illerden İstanbul’a nakledilen araçların fazlalığı nedeniyle 34AAB 001 formatıyla başlayan plaka serilerinin büyük bölümü kullanıldı.



HUSUSİ ARAÇLAR İÇİN SINIRLI HARF GRUBU KALDI

Sekiz yıl içinde İstanbul’daki plaka tahsis süreci diğer illerden farklı bir noktaya geldi. Son durumda R harfiyle başlayan seriye geçilirken, hususu araçlar için kullanılabilecek yalnızca S, U,V,Y ve Z harf grupları kaldı.

T harfi ile başlayan plaka grubu ise ticari taksilere ayrıldığı için hususi araçlarda kullanılmıyor. Sektör temsilcileri, İstanbul’da her yeni harf grubunun yaklaşık 6 ila 8 ay içerisinde tükendiğini belirtirken, diğer illerde ise kısa vadede benzer bir sıkıntı beklenmediğini ifade ediyor.

YENİ PLAKA SİSTEMİ İÇİN SEÇENEKLER MASADA

Mevcut sistemin kapasite sınırına yaklaşması ile birlikte farklı çözüm önerileri de değerlendirmeye başlandı. Gündemdeki Seçenekler arasında daha önce kaldırılan üç harfli plaka uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi ve plakalardaki rakam grubunun dört taneye çıkarılması yer alıyor.

Rakam sayısının dört haneye yükseltilmesi halinde plakaların 34 XXX 0001 formatında düzenlenebileceği belirtiliyor.

Mevcut plaka ölçülerin uygun olduğu ifade edilirken, uygulamanın hayata geçirilmesi için resmi karar alınması gerektiği vurgulanıyor.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIYOR?



Sıfır kilometre araç satın alanlara, özel plaka talep etmedikleri sürece sistem tarafından sıradaki plaka otomatik olarak tahsis ediliyor. İkinci el araç satışlarında ise farklı bir ile kayıtlı araçlar, ikamet ettiği ile taşınabiliyor. Örneğin 55 plaka koduna sahip bir araç İstanbul’da ikamet eden bir kişi tarafından satın alındığında noter işlemleri sırasında plaka değişikliği talep edilerek araç için 34 kodlu yeni plaka düzenlenbiliyor.

Buna karşılık İstanbul plakalı bir aracın yine İstanbul’da ikamet eden başka bir kişiye satılması halinde standart plaka değişikliği yapılamıyor. Bu uygulamanın tek istisnasını özel plaka tahsisleri oluşturuyor.