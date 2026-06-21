Apartmanda yangın paniği: Ekipler alevler içinde kalanlar için seferber oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

Gebizli Mahallesi 1122. Sokak üzerindeki apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde başladığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Yükselen alevler, daha sonra üst katta bulunan daireye de sirayet etti.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER MAHSUR KALANLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İkinci katta başlayan yangının sirayet ettiği üçüncü kattaki dairede mahsur kalan biri kadın iki kişi; itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla ulaştığı arka cephedeki oda penceresinden çıkarılarak kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince kontrol edilen iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahale ettiği iki dairedeki yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

APARTMAN DAİRESİ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangının başladığı daire kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sirayet ettiği üst kattaki dairede ise hasar oluştu.

Yangının meydana geldiği apartman içerisinden çekilen görüntülerde yoğun alevlerin kapladığı koridorlar ve yangının etkileri yer aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)