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Halk TV Türkiye Antalya'daki can pazarının görüntüleri ortaya çıktı! Midibüs böyle devrildi

Antalya'daki can pazarının görüntüleri ortaya çıktı! Midibüs böyle devrildi

Antalya'da 1'i ağır 17 kişinin yaralandığı o can pazarının görüntüleri ortaya çıktı. Kayganlaşan yolda savrulan midibüsün devrilme anı kameraya yansırken, "Yola mazot dökülmüştü" iddiası ihmal şüphesini bir kez daha büyüttü.

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Antalya'da 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, 59 AGZ 918 plakalı midibüsün kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildiği ve sürüklendiği anlar yer aldı.

Antalya'daki can pazarının görüntüleri ortaya çıktı! Midibüs böyle devrildi - Resim : 1

Kaza, Antalya'nın Aksu ilçesi Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kaza ihbarının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'daki can pazarının görüntüleri ortaya çıktı! Midibüs böyle devrildi - Resim : 2

ŞOFÖRÜN OĞLUNDAN 'YOLA MAZOT DÖKÜLMÜŞ' İDDİASI

Kazanın ardından konuşan devrilen midibüs şoförünün oğlu Eşref Taşçı, yol güvenliğine ilişkin ihmal şüphesine işaret etti. Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi.

Antalya'daki can pazarının görüntüleri ortaya çıktı! Midibüs böyle devrildi - Resim : 3

VALİLİK BİLANÇOYU AÇIKLADI: 17 YARALI, 1'İNİN DURUMU AĞIR

Antalya Valiliği kazaya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Valilik açıklamasında, Antalya-Isparta kara yolundaki kazada devrilen araçta bulunan 23 yolcudan 17'sinin yaralandığı bildirildi.

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Açıklamada, "Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmiş olup, olay yerine sevk edilen ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Valilik ayrıca kazaya ilişkin gelişmelerin takip edildiğini ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Devrilen midibüsün kaldırılması ve yaralıların tahliyesi sürerken, kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda trafik akışı aksadı. Ekipler güzergahtaki ulaşımı kontrollü olarak sağlıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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