Son dakika | Antalya Isparta karayolunda yolcu otobüsü devrildi

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Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.

YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

YOLA MAZOT DÖKÜLMÜŞ

Devrilen midibüsün şoförünün oğlu Eşref Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi. (DHA)