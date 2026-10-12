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Halk TV Türkiye Son dakika | Antalya Isparta karayolunda yolcu otobüsü devrildi

Son dakika | Antalya Isparta karayolunda yolcu otobüsü devrildi

Son dakika haberi.. Antalya-Isparta karayolunda yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

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Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.

YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Son dakika | Antalya Isparta karayolunda yolcu otobüsü devrildi - Resim : 1

YOLA MAZOT DÖKÜLMÜŞ

Devrilen midibüsün şoförünün oğlu Eşref Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya Isparta Kaza
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