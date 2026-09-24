Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli peş peşe açıklama yaptı
AFAD verilerine göre, Antalya'da saat 11:19'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
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AFAD, Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
KANDİLLİ 3.7 DEDİ
Kandilli Rasathanesi, Antalya'da 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Depremin, 59.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
ŞANLIURFA'DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ
Şanlıurfa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.4, Kandilli Rasathanesi ise 5.5 olarak açıkladı.
Sarsıntı Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin gibi çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı. Evlerinde ve iş yerlerinde olan vatandaşlar açık alanlarda beklemeye başladı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi