Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli peş peşe açıklama yaptı

AFAD, Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

KANDİLLİ 3.7 DEDİ

Kandilli Rasathanesi, Antalya'da 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Depremin, 59.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ŞANLIURFA'DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Şanlıurfa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.4, Kandilli Rasathanesi ise 5.5 olarak açıkladı.

Sarsıntı Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin gibi çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı. Evlerinde ve iş yerlerinde olan vatandaşlar açık alanlarda beklemeye başladı.