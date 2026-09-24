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Halk TV Türkiye Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli peş peşe açıklama yaptı

Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli peş peşe açıklama yaptı

AFAD verilerine göre, Antalya'da saat 11:19'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

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Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli peş peşe açıklama yaptı
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AFAD, Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli peş peşe açıklama yaptı - Resim : 1

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KANDİLLİ 3.7 DEDİ

Kandilli Rasathanesi, Antalya'da 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Depremin, 59.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Antalya sallandı! AFAD ve Kandilli peş peşe açıklama yaptı - Resim : 3

ŞANLIURFA'DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Şanlıurfa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.4, Kandilli Rasathanesi ise 5.5 olarak açıkladı.

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Sarsıntı Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin gibi çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar panikle kendilerini sokaklara attı. Evlerinde ve iş yerlerinde olan vatandaşlar açık alanlarda beklemeye başladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya Deprem Kandilli Rasathanesi
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