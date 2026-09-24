Güneydoğu'yu sallayan depremden böyle kaçtılar! Panik anları saniye saniye kamerada

Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illeri de sarsan 5.4 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan korku, insanların can havliyle merdivenlere koşup kendilerini binalardan dışarı attığı panik dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da meydana gelen deprem şiddetiyle bölge halkını sokağa döktü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak kaydetti.

DEPREMDEN BÖYLE KAÇTILAR!

Sarsıntıyla birlikte binayı hızla terk etmeye çalışan vatandaşların panik dolu anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen şiddetli sarsıntı yalnız Şanlıurfa ile sınırlı kalmadı. Deprem; Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin gibi çevre illerden de hissedildi.

MÜŞTERİSİYLE DIŞARI KOŞTU

Bir erkek kuaförünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yeri sahibinin müşterisiyle dışarıya koştuğu anlar yer aldı.

Ekspertizde kaydedilen görüntülerde ise görevlilerin otomobili kontrol ettiği, bu sırada aracın sallanmaya başladığı ve çalışanları dışarıya çıktığı görüldü.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar büyük bir korkuyla ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarak açık alanlarda toplamaya başladı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Sarsıntı anında bina içerisinde bulunan vatandaşların kendilerini dışarı atmak için merdivenlere koştuğu anlar, sosyal medyada paylaşılan cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sarsıntının hemen ardından harekete geçen güvenlik güçleri ve arama-kurtarma ekipleri, bölgede olası bir olumsuzluk veya hasar durumunu tespit etmek amacıyla geniş çaplı saha tarama çalışmalarına başladı.