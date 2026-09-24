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Halk TV Türkiye Güneydoğu'yu sallayan depremden böyle kaçtılar! Panik anları saniye saniye kamerada

Güneydoğu'yu sallayan depremden böyle kaçtılar! Panik anları saniye saniye kamerada

Şanlıurfa merkezli meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni sarsarken, vatandaşların yaşadığı büyük korku ve binalardan kaçış anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illeri de sarsan 5.4 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan korku, insanların can havliyle merdivenlere koşup kendilerini binalardan dışarı attığı panik dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da meydana gelen deprem şiddetiyle bölge halkını sokağa döktü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak kaydetti.

Güneydoğu'yu sallayan depremden böyle kaçtılar! Panik anları saniye saniye kamerada - Resim : 1

DEPREMDEN BÖYLE KAÇTILAR!

Sarsıntıyla birlikte binayı hızla terk etmeye çalışan vatandaşların panik dolu anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güneydoğu'yu sallayan depremden böyle kaçtılar! Panik anları saniye saniye kamerada - Resim : 2

Son Dakika | Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hissedilen şiddetli depremSon Dakika | Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hissedilen şiddetli deprem

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen şiddetli sarsıntı yalnız Şanlıurfa ile sınırlı kalmadı. Deprem; Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin gibi çevre illerden de hissedildi.

MÜŞTERİSİYLE DIŞARI KOŞTU

Bir erkek kuaförünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yeri sahibinin müşterisiyle dışarıya koştuğu anlar yer aldı.

Güneydoğu'yu sallayan depremden böyle kaçtılar! Panik anları saniye saniye kamerada - Resim : 4

Ekspertizde kaydedilen görüntülerde ise görevlilerin otomobili kontrol ettiği, bu sırada aracın sallanmaya başladığı ve çalışanları dışarıya çıktığı görüldü.

Güneydoğu'yu sallayan depremden böyle kaçtılar! Panik anları saniye saniye kamerada - Resim : 5

Güneydoğu'yu sallayan depremden böyle kaçtılar! Panik anları saniye saniye kamerada - Resim : 6

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar büyük bir korkuyla ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarak açık alanlarda toplamaya başladı.

Güneydoğu'yu sallayan depremden böyle kaçtılar! Panik anları saniye saniye kamerada - Resim : 7

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PANİK ANLARI KAMERADA

Sarsıntı anında bina içerisinde bulunan vatandaşların kendilerini dışarı atmak için merdivenlere koştuğu anlar, sosyal medyada paylaşılan cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güneydoğu'yu sallayan depremden böyle kaçtılar! Panik anları saniye saniye kamerada - Resim : 9

Güneydoğu'yu sallayan depremden böyle kaçtılar! Panik anları saniye saniye kamerada - Resim : 10

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sarsıntının hemen ardından harekete geçen güvenlik güçleri ve arama-kurtarma ekipleri, bölgede olası bir olumsuzluk veya hasar durumunu tespit etmek amacıyla geniş çaplı saha tarama çalışmalarına başladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Deprem Diyarbakır
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