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Halk TV Türkiye Anne ve babasının çalıştığı hastaneye doktor olarak atandı

Anne ve babasının çalıştığı hastaneye doktor olarak atandı

Antalya’nın Finike ilçesinde pratisyen hekim Eylül Uçal, sağlık memuru babası ile hemşire annesinin yıllardır görev yaptığı Finike Devlet Hastanesi’ne atandı.

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Anne ve babasının çalıştığı hastaneye doktor olarak atandı

Antalya’nın Finike ilçesinde pratisyen hekim Eylül Uçal (26), sağlık memuru babası İsa Uçal ile hemşire annesi Fatma Uçal’ın yıllardır görev yaptığı Finike Devlet Hastanesi’nde göreve başladı. Uçal, ailesinin görev yaptığı hastanede hekim olarak çalışmaya başladı.

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ANNE VE BABASININ İZİNDEN GİTTİ

Finike Devlet Hastanesi’nde uzun yıllardır sağlık memuru olarak görev yapan İsa Uçal ile enfeksiyon hemşiresi Fatma Uçal’ın kızı Eylül Uçal, pratisyen hekim olarak hastanenin Acil Servisi’nde göreve başladı. Anne ve babasının yıllardır sağlık hizmeti sunduğu hastaneye bu kez doktor olarak adım atan Eylül Uçal’ın göreve başlaması ailesini gururlandırdı.

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İLK GÖREV YERİ FİNİKE DEVLET HASTANESİ OLDU

11 Eylül’de görevine başlayan Eylül Uçal, Finike Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hastalara hizmet verecek. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yücel Kurt da genç hekimi tebrik ederek görevinde başarılar diledi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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